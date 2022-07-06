Mobilya Sektöründe çarklar tam gaz dönüyor

Konuyla ilgili olarak konuşan Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği Başkan Vekili Davut Doğan yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Türkiye Mobilya sektöründe açıklanan son veriler yeni rekorlar kırıldığını gösterirken, gelecek açısından da son derece olumlu işaretler veriyor. Ülke ekonomisi açısından önemli bir değere sahip olan mobilya sektörü bugün, 250 Bin direkt ve 500 Bin dolaylı kişiye istihdam yaratıyor. Sektör olarak 2021 yılında 4,8 milyar dolarlık bir ihracat rakamına imza attık, 2022 yılında ise 5,8 milyar dolar büyüklük bekliyoruz. Bu yolda her yeni ay, bizi hedefimize 1 ay daha yaklaştırıyor. Örneğin; mobilyada ihracat rakamı Mayıs ayında yüzde 14,4'lük artışla 337 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında ise %30’luk bir ihracat büyümesi kaydedildi. Bu sektörümüzün ülke ihracatına verdiği katkıyı göstermesi açısından son derece önemli bir rakam. MOYSAD olarak bizim ana hedefimiz Türk mobilya sektörünü dünyada bugün olduğu 7.sıradan ilk 5 arasına sokmak. İhracat rakamlarında elbette ülkenin politik durumu da oldukça önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda, Suudi Arabistan ile olan ilişkilerimizin normalleşme yoluna girmesi ve öte yandan NATO konusunda bir krize dönüşen İsveç ve Finlandiya’nın üyelikle ilgili sorunların çözümü özellikle dış pazarda sektörümüze ciddi artılar sağlayacaktır diye düşünüyorum.”

Dış ticaret açığı vermeyen sektörde 2021 ithalat rakamlarının 800 milyar dolar, 2022'de ise ihracatın 6 katı büyüklüğünde beklenti olduğunu da sözlerine ekleyen Doğan, özellikle bu dönemde birçok sektör gibi mobilya sektörünün de artan büyümenin yanında birtakım farklı sektörel sorunlarla da uğraştığını kaydetti. Dernek olarak bunları her fırsatta yetkililerle paylaştıklarını ve birlikte çözüm önerileri geliştirmeye çalıştıklarına da belirtti.

