Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Ömer Düzgün yeniden başkanlığa seçildi
Güven tazeledi
İşte tatilin analizi
İşte tatilin analizi
ARGE bizim işimiz
ARGE bizim işimiz
Dedeman Kartepe'de
Dedeman Kartepe'de
Dünyada bir ilk
Dünyada bir ilk

Mobilya Sektöründe çarklar tam gaz dönüyor

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olarak kabul edilen mobilya sektörü, pandemi döneminde yakaladığı büyüme eğrisini yeni rekorlarla devam ettiriyor. Sektör, son dönemde artan maliyetlerle birlikte yaşadığı sorunları çözmeye çalışırken aynı zamanda yeni pazar fırsatlarıyla yoluna devam ediyor.

Mobilya Sektöründe çarklar tam gaz dönüyor

Konuyla ilgili olarak konuşan Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği Başkan Vekili Davut Doğan yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Türkiye Mobilya sektöründe açıklanan son veriler yeni rekorlar kırıldığını gösterirken, gelecek açısından da son derece olumlu işaretler veriyor. Ülke ekonomisi açısından önemli bir değere sahip olan mobilya sektörü bugün, 250 Bin direkt ve 500 Bin dolaylı kişiye istihdam yaratıyor. Sektör olarak 2021 yılında 4,8 milyar dolarlık bir ihracat rakamına imza attık, 2022 yılında ise 5,8 milyar dolar büyüklük bekliyoruz. Bu yolda her yeni ay, bizi hedefimize 1 ay daha yaklaştırıyor. Örneğin; mobilyada ihracat rakamı Mayıs ayında yüzde 14,4'lük artışla 337 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında ise %30’luk bir ihracat büyümesi kaydedildi.  Bu sektörümüzün ülke ihracatına verdiği katkıyı göstermesi açısından son derece önemli bir rakam. MOYSAD olarak bizim ana hedefimiz Türk mobilya sektörünü dünyada bugün olduğu 7.sıradan ilk 5 arasına sokmak. İhracat rakamlarında elbette ülkenin politik durumu da oldukça önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda, Suudi Arabistan ile olan ilişkilerimizin normalleşme yoluna girmesi ve öte yandan NATO konusunda bir krize dönüşen İsveç ve Finlandiya’nın üyelikle ilgili sorunların çözümü özellikle dış pazarda sektörümüze ciddi artılar sağlayacaktır diye düşünüyorum.”

Dış ticaret açığı vermeyen sektörde 2021 ithalat rakamlarının 800 milyar dolar, 2022'de ise ihracatın 6 katı büyüklüğünde beklenti olduğunu da sözlerine ekleyen Doğan, özellikle bu dönemde birçok sektör gibi mobilya sektörünün de artan büyümenin yanında birtakım farklı sektörel sorunlarla da uğraştığını kaydetti. Dernek olarak bunları her fırsatta yetkililerle paylaştıklarını ve birlikte çözüm önerileri geliştirmeye çalıştıklarına da belirtti.
 

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Mobilya SektörüPandemiMOYSAD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1