Mobilya sektöründe yeni gündem Karbon Nötr ve Yeşil Mutabakat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Mobilya Kağıt ve Orman ürünleri Sektör Kurulu tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği organizasyonu ile düzenlenen Mobilya ve Orman Ürünleri İstişare Toplantısı; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Daire Başkanı İsmet Erol, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanı Ali Rıza Oktay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Mobilya Kağıt ve Orman ürünleri Sektör Kurulu Ahmet Güleç, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan ve sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İhracatta 7 milyar doları yakaladık

Sektör temsilcilerinin görüşlerini paylaştığı toplantının açılışında konuşan TİM Başkan Vekili ve Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, küresel salgın sorunu her ne kadar hafiflemiş olsa da mobilya ihracatının hız kesmeden devam ettiğini bildirdi. 2022 yılının ocak–ekim dönemine bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre mobilya ihracatında yüzde 24’lük bir artış yaşandığına dikkat çeken Güleç, “İhracatımızda 7 milyar doları yakalamış durumdayız. Geçen yılın aynı dönemine göre, ekim sonu itibarıyla bir önceki yılı geride bıraktık. Buna katkı sağlayan bakanlıklarımıza, ihracatçı birliğimize ve 217 ülkeye mobilya satışı gerçekleştiren bütün ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Mobilya ihracatında yükselen performansın mimarı olarak azimli ihracatçıları gösteren Güleç, sadece rakamların artmadığını, aynı zamanda pazar portföyüne yeni pazarlar eklendiğini ve mevcut pazarlarda da konumumuzun güçlendiğini söyledi. Ticaret Bakanlığı’nın ihracatta Uzak Ülkeler Stratejisi’ne de değinen Güleç, birliklerin, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projeleri ve yabancı heyet toplantıları ile bu stratejiye destek verdiğinin altını çizdi.

AB önemsiyorsa, biz de önemseyip tüm sektörlere örnek olmalıyız

Avrupa’nın Karbon Nötr ve Yeşil Mutabakat konularını da önemsediklerini ifade eden Güleç, “Sektör olarak bizim her iki konuya önemli katkılarımız olabilir. Çünkü bizim öncelikli konularımızdan birisi çevredir. Firmalarımız ile bu konuda yeni açılımlar geliştiriyoruz. Biliyoruz ki; ihracatımızın yüzde 50’den fazlasını Avrupa ülkelerine yapıyoruz. AB eğer bu konuları önemsiyorsa, bizim de önemsememiz ve diğer sektörlere örnek olmamız gerekiyor. Halihazırda bu konunun kuralları yeni yazılırken, bizim de bu sürece dahil olmamız ve aktif rol almamız çok önemli” şeklinde konuştu. Mobilya ve Orman Ürünleri İstişare Toplantısı’nın esas amacına ilişkin bilgi de veren Güleç, “Mobilya ihracatını nasıl arttırabiliriz? İşte bu konuda sektörün görüşlerini alıp, bir yol haritası belirleyeceğiz. Şundan eminiz ki; sektörümüzün her kesimini mutlu edecek bir formülü hep birlikte belirleyeceğiz. Burada yakalayacağımız başarı, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri sektörümüzü Türkiye ihracatında, özellikle katma değer anlamında, dünyaya örnek olabilecek bir noktaya taşıyacaktır” dedi.