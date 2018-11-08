Mobilya tasarımının en iyileri belli oldu

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) ve CNR iş birliğiyle düzenlenen Furniture İstanbul Fuarı kapılarını açtı. Fuar kapsamında düzenlenen Furniture İstanbul Tasarım Ödülleri ise 7 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Büyük ilgi gören törende mobilya tasarımında 7 ayrı kategorinin en iyileri ödüllendirildi.



Türkiye mobilya sektörünün en güçlü oyuncularını tek bir çatı altında buluşturan, sektörün en köklü fuarı Furniture İstanbul Fuarı kapsamında organize edilerek geleneksel hale gelen Furniture İstanbul Tasarım Ödülleri, bu yıl da yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Her yıl yüzlerce markanın en iyi ve en yenilikçi ürünleriyle katıldığı organizasyonda bu yıl da Türkiye’nin tasarım konusunda öne çıkan markaları öncü tasarımlarıyla yarıştı.



AR-GE konusunda çok ciddi yol aldık



Ödül töreninde konuşan MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztaşkın:“ Mobilyada özgün fikirlerin, tasarımın ve yenilikçi yaklaşımların, küresel pazarda fark yaratan en önemli unsurlardan olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla Türk mobilya sektörünün dünya trendleri ile aynı dili konuşması için üzerimize düşen büyük sorumluluğun farkındayız. Son yıllarda mobilyada tasarım ve AR-GE konusunda çok ciddi yol aldığımızı düşünüyorum.

Sektörün en büyük markalı mobilyalarının buluştuğu Furniture İstanbul’da 2019 yılının mobilya trendleri de ilk kez görücüye çıktı. Markalarımız en yeni ürünlerini ilk kez bu platformda sergiledi. Türkiye’nin tasarım konusunda öne çıkan mobilya markalarını buluşturan fuarımızın en önemli etkinliklerinden biri “Furniture İstanbul 2018 Tasarım Yarışması Ödülleri”. Yarışmamızın amacı ise; tasarıma emek veren ve fikrini ulaşılabilir bir ürüne dönüştüren üreticilerimizin başarılarının sektörce tescil edilmesini sağlamak.Artık geleneksel hale gelen ödül törenimizde, en trend ve tasarımıyla öne çıkan ürünleri belirliyoruz.

Jürimiz bu yıl da, oturma-dinlenme, yatak odası, yemek odası, genç odası, uyku, tamamlayıcı mobilya ve aksesuar ile en iyi stant olmak üzere 7 kategoride değerlendirmeler yaptı, alanının en iyilerini seçti. Yarışmamızın gördüğü ilgiden dolayı da mutluluk duyuyoruz, markalarımızın ürettiği fikirlerle sektörümüzü daha da ileriye taşıyacaklarına yürekten inanıyorum.” dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. İpek Fitöz, Tasarımcı Ece Yalım, Tasarımcı Özlem Tuna ve Endüstriyel Tasarımcı Şule Koç’un yer aldığı jüri, oturma-dinlenme, yatak odası, yemek odası, genç odası, uyku, tamamlayıcı mobilya ve aksesuar ile en iyi stant olmak üzere 7 kategorinin en iyilerini belirledi. Ayrıca bu sene ilk kez gerçekleştirilen iki adet jüri özel ödülü de sahiplerini buldu.

Jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda jüri özel ödüllerini Intersystem ve Plexus markaları alırken, yemek odası birincilik ödülünün sahibi Alonso ürünüyle Teleset Mobilya oldu. Oturma - Dinlenme kategorisinde Greeny ürünüyle Divanev birinci olurken, genç odası kategorisinde Soldier ürünüyle Rengarenk Mobilya birinciliğe layık görüldü. Yatak odası kategorisinde ise Raum ürünüyle Enza Home birinci olurken, uyku kategorisinde S Line Full Adapt ürünüyle Yataş Bedding, tamamlayıcı mobilya ve aksesuar kategorisinde Maison ürünüyle Enza Home birinci oldu. En iyi stant ödülünün kazananı ise Yataş oldu.







