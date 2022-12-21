Mobilya üreticileri tarih yazacak

Dünya mobilya sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) 2023 için geri sayım başladı. 20 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 140 bin sektör profesyonelinin bir araya geleceği fuar TÜYAP ve İFM olmak üzere iki ayrı fuar merkezinde toplam 28 salonda yapılacak. Yerli ve yabancı mobilya üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği fuarda 1.000’in üzerinde katılımcı firma ve 3.000’i aşkın marka ürünlerini sergileyecek. Ayrıca fuarda Heartmade Furniture Dijital Platformu’nun (www.heartmadefurniture.com) açılışı da gerçekleştirilecek.

Dünya genelinde 200 ülkeye ulaşan ihracatıyla 10 milyar dolarlık bir hedef belirleyen Türk mobilya sektörü, en büyük global buluşmalarından biri olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı -IIFF 2023’e hazırlanıyor. 25 milyar dolarlık üretim kapasitesi ile dünyanın ilk 5 ihracatçısı konumuna yükselmek isteyen mobilya sektörü, 24-29 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek fuarda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ve İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) toplam 28 salonda 1.000’den fazla katılımcı firma ve 3.000’in üzerinde markaya ev sahipliği yapacak. TÜYAP Fuarcılık ve Mos Fuarcılık tarafından Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED)’in desteğiyle düzenlenen fuarı 20 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 140 bin sektör profesyoneli ziyaret edecek. Fuarda 3 milyar doları aşkın bir ticaret hacmi bekleniyor. Fuarla aynı dönemde Heartmade Furniture Dijital Platformu’nun (www.heartmadefurniture.com) açılışını da yapılacak.

Geçen yıl ilk kez Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde aynı anda düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı – IIFF’de 122 bin ziyaretçiyi ağırlayıp 3 milyar dolarlık iş bağlantısının temelini attıklarını belirten MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, “Geçtiğimiz fuarda yaptığımız anketler ve aldığımız görüşlerde hem katılımcıların hem de ziyaretçilerin, yüzde 90’ın üzerinde bir memnuniyetle ayrıldığını gözlemledik. IIFF 2023’den beklentimiz çok büyük. İki ayrı fuar merkezinde tam zamanlı gerçekleştireceğimiz IIFF 2023’te İFM’de modern-modüler mobilyalar, yatak ve bazalar, bahçe mobilyaları, ofis ve okul mobilyaları, aksesuar ve kumaş ürünlerini sergilerken; Tüyap’ta ise odak modern-modüler mobilyalar, lüks mobilyalar ve çocuk genç odası mobilyaları yer alacak” diye konuştu.

Fuara Avrupa ve Amerika kıtasından büyük Mobilya satın ithalatçıları katılacak

Fuar ile özellikle Avrupa ve Amerika kıtasından ziyaretçilere ulaşmak istediklerini belirten Ahmet Güleç, “Fuarımız katılımcı firmalara bilinirliklerini artırma, yeni ürün ve teknolojilerini sergileme, müşteri-bayi ağını güçlendirme imkanıyla birlikte Türkiye ve dünyadaki sektörel gelişmeleri takip etme imkanı sunuyor. Geçtiğimiz fuarda 3 milyar dolarlık iş bağlantısının kurulmasına şahit olduk. Bu yıl bölgesel gelişmeler ve yaşanan gerilimlerden kaynaklı dünyadaki birçok üretici ve satın alma uzmanı rotasını Türkiye’ye çevirdi. Biz de bu fırsatı kaçırmak istemiyoruz, fuarımızla birlikte hem ülke ihracatımıza katkı sağlayacak hem de dünya mobilya sektörünün ticaret hacmini büyütecek iş bağlantılarına aracılık etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye mobilya sektörüne “Heartmade” ile dijital destek

Küresel sektörde Türk mobilyasının marka gücünü artırma vizyonuyla MOSFED, fuarlarla aynı dönemde Heartmade Furniture Dijital Platformu’nun (www.heartmadefurniture.com) açılışını da gerçekleştirecek. Sektörün 365 gün erişilebilir ve pazarlanabilir olmasını sağlayacak olan platform, adil rekabeti baz alan pazarlama algoritması ile platformda yer alan tüm markaları görünür kılacak, entegre yapay zeka teknolojisi sayesinde ise özgün modelleri öne çıkartacak. Heartmade Furniture markasından beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Ahmet Güleç, “Teknoloji, tasarım ve pazarlama başlıklarını üst düzeyde sunan platformumuzu gelecekte mobilya sektörünün akıllı arama motoru haline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi. Heartmade Furniture’ın çoklu dil seçeneği, interaktif ürün ve katalog havuzu, proje ve haber akış yönetimi, fuar planlamaları ve teknik tasarım araçları gibi birçok fonksiyonel özelliği de bulunuyor. Türkiye mobilya sektörünün tutku ve adanmışlık ile kalpten üretim yaptığına atıfla “Heartmade Furniture” (kalp ile üretilmiş mobilya) adı verilen platform bir sonraki aşama olarak, bünyesindeki mobilyaların kalitesinin ve standartlara uygunluğunun tescili olarak bir mühür oluşturmayı da amaçlıyor.

“IIFF sektörün üretim ve ihracatına katkı sağlayacak”

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “IIFF 2023’ün Türkiye mobilya sektörünün üretim ve ihracat hedeflerine en yüksek katkıyı sunması için çalışmalarımız heyecanla devam ediyor. Fuar destekçimiz MOSFED’in girişimiyle oluşturulan Heartmade Furniture platformunun oluşturacağı sinerjinin hem fuarımızın etkisini artıracağına hem de Türkiye’nin mobilyada üretim üssü konumunu daha da yukarılara taşıyacağına inanıyorum” diye konuştu.