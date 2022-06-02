Modaya yeşil dokunuş

Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, doğaya ve insana olan saygısını üretim süreçlerinde yaptığı Ar-Ge çalışmaları ve sürdürülebilir malzemeler kullanarak gösteriyor. Çevresel ve ekonomik döngüye destek olmak amacıyla son olarak Tomorrow koleksiyonunu tanıtan Kiğılı, insan sağlığı için en doğru boya ve kumaşları kullanarak doğal ve benzersiz bir giyim seçeneği sunuyor. Çevreyi ve insanı düşünen üretim modeline uzun süredir yatırım yaptıklarını belirten Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “Türkiye’nin erkek giyim markası olarak, modaya yön veren tasarımlarımızın yanı sıra sürdürülebilir üretim için geliştirdiğimiz yöntemlerle de tekstil endüstrisine yeni bir bakış kazandırıyoruz. Çevresel ve ekonomik döngüye destek olmak amacıyla Yarın için bugünden mottosuyla oluşturduğumuz Tomorrow koleksiyonumuzda yer alan ürünlerle, hem üretim aşamasında doğaya olumsuz etkiyi en aza indiriyor, hem de insan sağlığı için en doğru boya ve kumaşları kullanarak doğal ve benzersiz bir giyim seçeneği sunuyoruz” dedi.

Kenevir lifinden üretilen pantolon ve gömleklerle daha sürdürülebilir moda

Tomorrow koleksiyonunda üretiminde 20 kat daha az su kullanılan kenevir esaslı pantolon ve gömleğin yer aldığını söyleyen Suerdem, yenilenebilirlik ve biyobozunurluk gibi pek çok çevreci özelliği bulunan kenevir lifinin tekstildeki öneminin dair şunları söyledi. Hilal Suerdem, “Kenevir üretiminde pamuk üretiminden 20 kat daha az su tüketiliyor ve kimyasal madde kullanılmıyor. Kenevir lifi, tekstil sektöründe kullanımı en yaygın liflerden olan pamuk, keten, petrol türevli liflere göre aşınmaya karşı direnç, mukavemet, yüksek oranda nem çekme, boncuklanmama, anti bakteriyel özellik, UV koruma sağlama, yüksek elektrostatik özellikleriyle dikkat çekiyor. Ekolojik ve fiziksel özellikleri bakımından sahip olduğu avantajları ile kenevir lifi esaslı ürünlerimiz sayesinde, ekolojik fayda elde etmenin yanı sıra eko-bilinçlendirme kapsamında kullanıcılarımız için çevresel farkındalık oluşturuyoruz.”

Gümüş iyon teknolojisiyle gömlekler daha antibakteriyel

Tomorrow koleksiyonundaki ter tutmayan, leke bırakmayan ve antibakteriyel gümüş iyon teknolojisi ile hayata geçirilen garnili gömleğin teknolojik anlamda üst düzey özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Suerdem “İş hayatının yoğun temposu, çalışma saatleri ve seyahatler erkek giyiminde konfor ve fonksiyonel özellikli ürünlere olan talebi artırıyor. Bu yoğun çalışma temposunda en çok rahatsızlık duyulan konuların başında da ter kokusu ve ter lekesi geliyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için gümüş iyon teknolojisini kullandığımız gömleğimizi üretiyoruz. Gömlekte garni olarak kullanılan gümüş içerikli kumaş, belirli oranlarda ya da tamamen, saf gümüş takviyesiyle üretilen nano kaplamalı ipliklerden oluşuyor. Gümüşün sahip olduğu elektronlar, maruz kaldığı bakteri ve mikrobun kimyasal yapısını bozarak kumaş üzerinde çoğalmasını önlüyor ve mikrop aktivitesini sonlandırıyor. Böylece antibakteriyel ve antimikrobiyal özelliği sayesinde koku oluşumunu önlüyor. Aynı zamanda kumaş yüzeyine apre veya kimyasal uygulaması olmadığından kumaşın gümüşten aldığı tüm özellikler kalıcı oluyor” açıklamasında bulundu.