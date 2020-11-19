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Modayı cebe sığdırdılar

D’S DAMAT App’i akıllı cihazlarına indiren tüm kullanıcılar, her güne özel fiyatlar içeren sürpriz fırsatları 7/24 yakalama şansı yakalayacak.

Modayı cebe sığdırdılar

D’S Damat’ın her tarza ve her yaşa uygun ürünlerine, mağazaların yanında D’S Damat App ve “moda cebe sığar” mottosu ile 7/24 ulaşmak mümkün olacak.

Dünya erkek giyiminin önde gelen markasının ayrıcalıklı ürünlerine her lokasyondan ulaşabilmek için D’S Damat App’i akıllı cihazlarına indiren tüm kullanıcılar, her güne özel sürpriz fırsatları yakalama şansı elde edecek.

Dijital yatırımları ve inovatif ürünleriyle her geçen gün kendisini yenileyen D’S Damat, akıllı alışveriş sistemi ile müşterilere uzaktan alışveriş ayrıcalığı da sunuyor. Akıllı cihazlardan görüntülü konuşma yoluyla yapılan online alışverişlerde satın alınan ürünler, müşterilerin adresine en hijyenik koşullarda ulaştırılıyor.

D’S Damat’ın e-ticaret sitesi dsdamat.com adresinden alışverişi tercih edenlere ise en hijyenik koşullarda adrese teslimin yanında, ayrıcalıklı olarak kargo hizmeti de ücretsiz sağlanıyor…

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