Modeko'ya alım heyeti dopingi

Türk ihracatçı firmaları ve 30 ülkeden gelen ithalatçılar beş gün boyunca Modeko’da olacak.

Üç ülkeden ihracat bağlantısı

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, fuara yüzlerce yabancı şirket ve temsilcisinin geleceğini açıkladı.

“15 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor, mobilya sektörünün 317 güçlü markası da ürünlerini sergileyecek. Ege bölgesindeki 30 firmamız fuarda yurt dışından alım heyetleriyle bir araya geldi. Özbekistan, Bosna Hersek ve Fas’tan 6 mobilya ithalatçısı firmanın katılımıyla alım heyeti organizasyonu düzenledik. Bu görüşmelerin ticari bağlantıya dönmesini bekliyoruz.”

Fas üzerinden Batı Afrika’ya doğru

Küresel ihracat analizleri ve pazar araştırmalarını Türkiye’nin yakın coğrafyasında yer alan Ortadoğu, Afrika ve Asya bölgesine yoğunlaştırdıklarını söyleyen Yağcı şöyle devam etti:

“Geçen sene Fas’ın başkenti Rabat ve ticaret merkezi Kazablanka'ya yaptığımız sektörel ticaret heyetinin sonuçlarını Modeko’da gördük. Settat Bölgesi Ticaret Sanayi ve Hizmetler Odası ile Türkiye'ye Fas'tan bir alım heyeti organizasyonu gerçekleştirmede mutabık kalmıştık. Fas’ın en büyük mobilya ithalatçısı firmasıyla fuar kapsamında görüştük. Sektörü yerinde incelemenin faydası büyük oldu. Türkiye için büyük bir potansiyel olan Fas, 40 milyonluk nüfusu yanında 300 milyonluk nüfusa sahip 12 Batı Afrika ülkesine ihracat için kilit rolde.“

İki milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası

Cahit Doğan Yağcı, mobilya sektörünün 180 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, Türkiye’nin ihracatta dünyada 12, üretimde 13. sırada olduğunu sözlerine ekledi.

“En çok ihracat yapılan ülkeler Irak, İsrail, İran, İngiltere, Libya, Suudi Arabistan, Almanya, Gürcistan, ABD ve Azerbaycan. Fuar dünya mobilya pazarından yüzde 2,5 pay alma ve 2023'te 6 milyar dolarlık ihracat hedefine direkt katkıda bulunacak. Mobilya sektörü 2019 yılı sonu itibarıyla 3,6 milyar dolara ulaştı ve 2 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası verdi. 2019 yılında Birliğimiz üzerinden gerçekleşen ve sadece ahşap mobilyaları kapsayan mobilya ihracatı % 13’lük bir artışla 165,4 milyon dolar oldu.”

Mobilya sektörü dünya pazarında

Yağcı, Çin'de ortaya çıkan ve iki ay içinde dört kıtaya yayılan coronavirüs salgının küresel bir tehdit haline geldiğini ve dünya ekonomisini zorladığını söyledi.

“Çin dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda. Coronavirüs nedeniyle ABD’den Avrupa’ya kadar 300’ü aşkın uluslararası fuar ve kongre ertelendi. Bunlara yenileri eklenmeye devam ediyor. Türkiye, Çin'e ithalatını kısıtlayan veya durduran pazarlara alternatif olmalı. Mobilya sektöründe katma değerli sürdürülebilir kalite ve servisle rekabet gücümüzü artırarak kalıcı olacak şekilde çaba göstermeliyiz. Sektörün bu gelişmelerle bir fırsat yakaladığı değerlendirilirse pazardan büyük bir pay alma olasılığı var. Mobilya sektörü hem ihracatta hem de iç pazarda büyük bir başarı gösterecek. KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin ardından geçen süreçte satışlarda ciddi artışlar gerçekleşti.”

Fuara Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan ve sektör paydaşları katıldı.