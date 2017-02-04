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MOSDER Genel Kurulu yapılıyor

Aynı zamanda Doğtaş ve Kelebek Mobilya’nın da başında olan ve MOSDER üyesi 57 firmanın desteği ile başkanlık görevine getirilen İsmail Doğan’ın karşısına rakip çıktı.

MOSDER Genel Kurulu yapılıyor

Mobilyacıların birlikteliğini sağlamak için kurulan ve bu konuda bugüne kadar çok başarılı projelere imza atan Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) ilk defa seçimlere iki adayla gidiyor. Kısa sürede Türkiye’nin önde gelen 50’yi aşkın markasını biraraya getiren MOSDER mobilyada dünya çapında bir fuarın ortaya çıkmasını sağladı.

MOSDER’in destekliği ve Avrasya’nın en büyük mobilya fuarı olarak lanse edilen İstanbul Mobilya Fuarı’na (İSMOB) bu yıl 500’ü aşkın marka katıldı ve tam 200’e yakın ülkeden alım heyeti fuarını ziyaret etti.

Sektörde önemli bir güç haline gelen MOSDER bugüne kadar genel kurullarına tek başkan adayı ile gitmişti. Ama bu yıl ilk defa MOSDER genel kurulu başkanlık yarışına sahne olacak.

Bir önceki genel kurula sektörün tamamının tek aday olarak başkan seçtiği İsmail Doğan’ın karşısına aday olarak bu defa Yataş’ın Genel Müdürü Nuri Öztaşkın çıktı. Bir dönem magazin dünyasında da adında söz ettiren Öztaşkın’ın aday çıkmasının nedeni olarak farklı bilgiler dolaşıyor.

Ancak seçimlere iki aday çıkmasına fuar tartışmasının neden olduğu en çok konuşulan bilgilerin başında geliyor.

Aynı zamanda Doğtaş ve Kelebek Mobilya’nın da başında olan ve MOSDER üyesi 57 firmanın desteği ile başkanlık görevine getirilen İsmail Doğan’ın sektördeki fuarların birleşmesini savunduğu belirtiliyor. Buna karşılık Nuri Öztaşkın’ın iki ayrı fuar yapılmasına taraftar olduğu söyleniyor. Söylentiler genel kurulda iki adaydan çok iki fuarın oylanacağını öne sürüyorlar.

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