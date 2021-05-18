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Mücevher sektöründe Turquality destekleri nelerdir?

Turquality, ülkemizin devlet destekli ilk marka programıdır. Hem teşvik, hem değer oluşturan bir iş modeli olduğu için, ürün ve hizmet üreten tüm sektörler tarafından yoğun ilgi görmektedir.

Mücevher sektöründe Turquality destekleri nelerdir?
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Son dönemlerde iş süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek geleceğe hazırlanan işletmeler, global alanda markalaşma çalışmalarına hız katmak için rotalarını Turquality’e çevirmektedir. Sektör lideri Progroup Uluslararası Danışmanlık 19 yıldır, Türk firmalarının stratejik, fonksiyonel ve operasyonel yönetim düzeylerini uluslararası şirketlerin seviyesine çıkararak, Türk markalarının globalde rekabet etmelerine rehberlik etmektedir.

Mücevher sektöründe, Turquality destekleri hakkında bilgiler veren Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Mücevher sektörüne yapılan destekler, ürün ihracatına yapılan destekler gibi aynı destekleyici kalemleri kapsıyor. Mücevher sektöründeki bir işletme, verilen desteklerden yararlanırsa, hem global pazarlardaki hedeflerine kısa sürede ulaşabilecek, hem ciddi anlamda maliyetlerini düşürecektir. İşgücü maliyeti, pazarlama giderleri vb düşmesinin yanı sıra, Turquality bir akreditasyon olduğu için, yurtdışında Turquality almış Türk şirketlerine talep artmış durumdadır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TurqualityProgroupSalim çamMücevher
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