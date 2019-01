MUHTEŞEM GECENİN MİMARINDAN ÖZEL AÇIKLAMALAR! Türk basınının duayenlerinin buluştuğu 5.Geleneksel Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri gecesinin ev sahibi İbrahim Ay, Gazete Ekonomi'den Jelis Pirana'nın sorularını cevapladı.

Jelis Pirana yazıyor...



Muhteşem geceye ait detayları bizimle paylaşan Ay, yerel basın konusunda da sorularımıza samimi yanıtlar verdi...



- Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı olarak, Gaziantep ve Türkiye genelinde yerel basının durumu nedir? Özellikle son kağıt krizi yerel medyayı nasıl etkiledi?



Yerel basın çalışanları, bu sektörün gizli ve gerçek kahramanları. Çünkü, ulusal basın yerelden besleniyor. Ancak ne var ki, yerel basının içinde bulunduğu koşullar pek de iç açıcı değil ve sektörün durumu her geçen gün daha da kötüleşiyor. Zaten zor şartlar altındaki medya sektörü, son yaşanan kağıt krizinde ciddi bir darbe aldı. Sadece kağıt değil, kalıp, boya ve diğer girdilerde de inanılmaz artışlar oldu. Bir çok gazete sayfa sayısını düşürmek zorunda kaldı, bir kısmı da siyah-beyaz baskıya döndü. İstihdam alanında da küçülmeye gidenler var. Zor şartlara rağmen, sorumluluklarını yerine getirmeye gayret gösteren bir yerel medya var. Bu açıdan sektör, her açıdan teşvik edilmeyi sonuna kadar hak ediyor.



- Gaziantep Geleneksel Basın Ödüllerinin bu yıl beşincisi düzenlendi. Ev sahipliğini de siz yaptınız. Türk basının duayenleri geceye katıldı. Bu gecenin oluşum sürecini ve gelenekselleşen bu ödüllerin Gaziantep'te uyandırdığı yankıyı bize anlatır mısınız?



Çıkış noktamız, basın mensuplarının aileleri oldu. Çünkü meslektaşlarımız ne kadar fedakarlık yapıyorsa, aynı fedakarlığı eşleri de yapıyor. Onlar 365 gün mesai kavramı gözetmeksizin haber peşinde koşarken, bir çok akşam evinden uzak kalıyor. Öncelikle, bizim bir aile olduğumuz düşüncesiyle, yıl da bir kez da olsa, ailece bir arada olalım istedik. Kim istemez ki, eşiyle bir akşam yemeğinde buluşup, ünlü bir sanatçıyı birlikte dinlemeyi, bunu sağladık. İkincisi, başarıyı teşvik edelim, ödüllendirelim istedik. Nitekim, tatlı bir rekabet başladı ve bu rekabet, gazete sayfalarının kalitesine de yansıdı. İçerik daha zenginleşirken, grafiker arkadaşlarımız da sayfa tasarımlarıyla birbiriyle yarışır hale geldi. Üçüncüsü ise, ulusal düzeyde başarılı isimleri, duayenlerimizi davet ederek, hem bizimle aynı havayı teneffüs etmelerini, hem de tecrübelerinden faydalanmayı amaçladık. Sonuç itibariyle, şehrimizin tanıtımına da ciddi anlamda katkı sağladığımızı düşünüyorum. Nitekim gecemize ayrılan üstad ve ağabeylerimiz, dönüşlerinde kendi köşelerinde ve ekranlarında, şehrimizde ilgili yaşadıkları güzellikleri paylaştılar. Bu da bizi mutlu etti. Basın Ödülleri Gecesi’ni her yıl üzerine bir şeyler koyarak sürdürüyoruz.



- Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak yaptığınız faaliyetlerden törende kısaca bahsettiniz. En dikkat çektiğimiz konulardan biri de konut projesi oldu. 350 gazeteci ve gazete çalışanını ev sahibi yaptığınızı dile getirdiniz. Projenin ortaya çıkış ve gelişim sürecinden söz eder misiniz?



Günümüz şartlarında bir konut sahibi olabilmek çok zor. Hele de bu mesleğe, 20-30 yılını vermiş bir çok arkadaşımız, bizim projemiz sayesinde konut sahibi olabildi. Bunu gururlanarak söylemiyorum. Koşullar böyle ve bu meslek sanıldığı gibi emeğinizin tam karşılığını alabildiğiniz bir meslek değil. Projemizi ilk açıkladığımızda heyecan yarattı ama bize inanmayanlar “hayal” diyenler oldu. Ama biz göreve başlamadan bu vaadi vermiştik ve kararlılıkla da takipçisi olduk. Cenabı Allah’ta bizi mahcup etmedi, yardım etti. Vaadimizi yerine getirdik. Sadece muhabir arkadaşlarımızı değil, sektördeki grafiker, matbaacı, gazete dağıtıcısı, büro elemanı herkesi bu projeden asgari üzeyde faydalandırmaya özen gösterdik. Anahtar teslim töreninde onlardan aldığımız dualar, tüm yorgunluğumuzu alıp götürdü.



- GGC olarak yerel basın ve ulusal basının gelişmesi konusunda yeni projeleriniz var mı?



Yerel basın çok ciddi şekilde, gelirlerinden mahrum bırakılmış durumda. Bu gelirlerinden en önemlisi resmi ilan gelirleri, her yıl azalıyor. Bunun artırılmasına yönelik hükümet düzeyinde, geçtiğimiz günlerde Yönetim Kurulumuzla birlikte Ankara’da temaslarda bulunduk. İcra ilanlarının yerel basına aktarılması yönünde Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül’e bir dosya sunduk. Sorunlarımızı rapor halinde milletvekilleri ve ilgili kurumlarla paylaştık. Elbette, yerel basının gelişmesi sadece bu gelirin artmasına bağlı değil. Türk okuru, kendi ilinde, yerel basına ne kadar çok sahip çıkarsa, bizler de o doğrultuda ayakta kalırız. Sizin aracılığınızla, Sevgili İsmail Küçükkaya’nın Çalar Saat Programında başlattığı “Her eve, her işyerine bir yerel gazete” çağrısını tekrarlıyorum.



- Yerel basının güçlü olması demek ulusal basının temellerinin sağlam olması demektir. Gaziantep ise yerel basının en güçlü olduğu şehirlerden biri. Nasıl bir anlayışla ilerliyorsunuz ve gelişimi nasıl görüyorsunuz?



Gaziantep bir sanayi şehri, dolayısıyla ekonomisi güçlü bir şehir. Ortak aklın egemen olduğu, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bu şehirde, basın tarihine baktığınızda, şehre çok büyük hizmetleri olduğunu görürsünüz. Ama, şehrin sanayisiyle, basını aynı paralelde geliştimi diye sorarsanız, üzülerek “hayır” yanıtını veririm. Elbette bir çok il’den iyi durumdayız ama bu yeterli değil. Gaziantep gibi bir şehirde, daha güçlü yayın kuruluşlarına ihtiyaç var. Dolayısıyla yayıncılık anlamında teşvik ve desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Bunu da her zaman, her platformda dile getiriyoruz.