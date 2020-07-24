Müjde Alman Turistler Geliyor

Almanya’nın, koronavirüs salgını sonrası Türkiye'ye uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırılacağının müjdesini veren Kemal Şahin, “Turizme odaklandık. Turizm pandemiden en çok etkilenen sektör oldu. Bu yıl dünyada turizm sektöründe 1,2 trilyon dolarlık kayıp olacağı belirtiliyor. Türkiye’de ise %50 kaybımız var.

Bir ay önce açtığımız Antalya Belek’teki Club Megasaray otelimizde Rusya ve Almanya charter uçuşları açılmamasına rağmen hem yerli hem de yabancı turistlerden talep geldi. Şu an tesiste 900 misafir ağırlıyoruz. Bunların %60’ı yurtdışından %40’ı yurtiçinden gelmiştir. Bu da gösteriyor ki her türlü zorluğa rağmen turistler Türkiye’yi tercih etmeye devam ediyor.” dedi.

“Almanya’dan Turistler Geliyor”

Almanya Devletinin Türkiye'yi yakından takip ettiğini ve durumun iyiye gittiğini belirten Kemal Şahin; Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'a, Alman turistlerin daha yoğun geleceğini, Ağustos ayı ve daha sonraki aylarda turizmin çok daha iyiye gideceğini ifade etti. Yasağın ilerleyen süreçlerde diğer illere de kaldırılması beklenildiğini söyleyen Kemal Şahin, turistlerin gelmeye başladığını bu süreçte ekonominin bir nebze düzeleceğini belirtti.

Tenis Akademisi Turizm İçin bir Avantaj

Tekstilden turizme birçok alanda başarılara imza atan Kemal Şahin, farklı bir turizm anlayışına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Sektörde yeni arayışlar içerisinde olduklarını söyleyen Kemal Şahin, turizm evrilmeli, dijitalleşmeli, farklılaşmalı ve dönüşmeli dedi. Tenis Akademi’sini de hayata geçirdiklerini söyleyen Kemal Şahin, tenisin turizm açısından bir avantaj olacağını ifade etti.





Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde Zoom platformu üzerinden online gerçekleştirilen “Pandemi Döneminde Turizmin Geleceği” başlıklı toplantıda, sektörün önde gelen isimlerinden Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Meeting Point Turkey CEO’su Kamil Özil ve Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu konuşmacı olarak katıldı.

Acentalar İçin Teşvik ve Destek Şart

Türk turizmcisinin yaşanan kriz dönemlerinde her türlü zorluklardan başarıyla çıkmasını bildiğini ifade eden Meeting Point Turkey CEO’su Kamil Özil, "Dünya çapına pandemi krizini küçük ve büyük yaralarla kapatmayı biliyoruz. Son dönemde alınan önlemler ve sertifikaların önemini bu süreçte çok daha iyi anladık. Yeni normalleşmenin otellerde çok iyi bir şekilde uygulandığını gördük. Almanya’dan gelen müjdeli haberle umutlarımız yeniden yeşerdi. Alman pazarı bu hareketi başlatırsa eminiz ki Rusya pazarıda bu alınan kararı takip edecektir.





Acentelerin ve tur operatörlerin de pandemi döneminde yaşadıkları sorunlarına değinen Kamil Özil, “Turizm sektörünün işlemesi için pandemi sürecinde ve sonrasında devlet tarafından teşvik ve destek verilmesi gerekmektedir” dedi.

Ezber Bozan Süreç

Elite World Oteller zincirinin genç ve başarılı yöneticilerinden, Elite World Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu şehir otelciliğindeki son durumları aktardı. Pandemi döneminde çok zor süreçten geçtiklerini vurgulayan Emel Elik Bezaroğlu ezber bozan bir süreç olduğunu belirtti.

Yeni normalle birlikte mutlaka hayatımızda bir şeylerin değişeceğini ifade eden Emel Elik Bezaroğlu, “Bu süreçte misafirlerimizin doğaya olan bağlılığı artacak. Biz otelcilerde misafirlerimizin doğayla iç içe buluşması için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Aslında biz Türkiye olarak otelcilik sektöründe her şeyi ile hazırız ama bunları deneyimleyecek turistlere ihtiyacımız var” dedi.



