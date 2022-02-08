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Muratbey gıda güvenliğindeki başarısını bir kez daha tescilledi  

Muratbey Peynircilik, Türkiye’de İş Dünyası Dergisi ile Güvenilir Ürün Platformu’nun ortaklaşa düzenlediği etkinlikte ‘Güvenilirlik Belgesi’ne layık görüldü. 

Muratbey gıda güvenliğindeki başarısını bir kez daha tescilledi  

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayına hazırlanan Türkiye’de İş Dünyası Dergisi’nin “Üründen hizmete, operasyonel süreçlerden yönetime kadar her alanda ‘Güven’i arıyoruz” temasıyla hazırladığı 4. sayısında öne çıkan şirketlere “Güvenilirlik” belgesi verildi. Genel Yayın Yönetmenliğini Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın yaptığı derginin etkinliğine Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören gibi iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri katıldı. Etkinlikte, kendi sektörlerinde örnek güvenilirlik uygulamalarına imza atan şirketler ön plana çıktı. 

Uluğ: İnovasyona ağırlık vererek tüketicilerimize destek oluyoruz 

Etkinlikte Muratbey adına Güvenilirlik belgesi Muratbey İş Geliştirme ve İletişim Direktörü Gülnur Uluğ’a takdim edildi. Muratbey’in gıda güvenliği konusunda öncü ve yenilikçi projelere imza attığını söyleyen Gülnur Uluğ, “Sadece ülkemizde değil bütün dünyada sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak, peynirin sağlıklı bir atıştırmalık da olabileceği algısını pekiştirmek, daha fazla tüketiciyi inovatif ürünlerimizle ve güvenilir gıda ile buluşturmak istiyoruz. Bilindiği gibi özellikle pandemi nedeniyle toplum sağlığını destekleyecek çalışmalara odaklanarak, D vitamini yönünden zengin ürünlerimizle tüketicilerin bağışıklığını artırmaya yönelik inovatif ürünler geliştirdik. Salgınla birlikte tüketicilerin güvenli gıdaya ulaşımını daha da artırmak adına Ar-Ge ve inovasyona büyük önem veriyoruz. Dünya çapında 5 kıtaya ihracat yapan bir marka olarak insanların sağlıklı beslenme konusunda daha bilinçli tercihler yapabilmesi için yenilikçi projeler geliştiriyor, iletişim faaliyetlerinde gıda güvenliği uzmanları ve uzman akademisyenlerden destek alıyoruz. Bu sayede gıda güvenliği konusunda toplumsal farkındalığa katkı sağlıyor ve sağlıklı nesillerin yetişmesinde sosyal sorumluluk üstleniyoruz” dedi. 

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Muratbey Gıda GüvenliğiMuratbey PeynircilikTÜRKİYE’DE İŞ DÜNYASI DERGİSİ
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