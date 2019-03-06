Muratbey “Özel” peynirlerin lideri

Muratbey, dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen’in 2017-2018 verilerine göre “Özel Peynir” kategorisinde rakiplerini geride bırakarak pazar lideri olmayı başardı. Açıkladığı raporlarla perakende sektörünün nabzını tutan Nielsen, Muratbey’in başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye’de ve dünyada peynir anlayışını değiştiren Muratbey, inovatif ürün çalışmalarına devam ediyor.

Nielsen verilerini yorumlayan Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol ‘‘Perakende alanında satış verilerini raporlayan Nielsen, sektöre ışık tutuyor.Muratbey olarak Burgu, Topi gibi lezzetlerimiz ile “” kategorisinde iki yıldır pazar lideri konumunda bulunuyoruz. Alanımızda en yakın rakibimizin iki katından fazla tonaj payına sahibiz. İnovatif çalışmaları tüm süreçlerde uygulayan marka olarak bu sonuç bizler için gurur kaynağı” dedi.Avrupa Birliği ülkelerine Türkiye’den peynir ihracatı yapan tek marka olduklarını vurgulayan Necmi Erol, “Özel peynirler kategorisinde değerlendirilen Burgu peynirimiz ile dünya sofralarında yer almaya ve prestijli ödüllere sahip olmaya devam ediyoruz. Son olarak dünyanın önde gelen markalarının katılım sağladığı Küresel Süt Ürünleri Kongresi kapsamında düzenlenen Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülleri’nde Burgu Peynir’in yurt dışına ihraç edilen ismi “Helix Cheese” markasıyla birinci seçildik ve “En İyi” Peynir ünvanını aldık. Ar-Ge çalışmalarımızın ödüllerle taçlanması bizleri mutlu ediyor” dedi.Nielsen verilerine göre 2018 yılında toplam peynir pazarının tonaj olarak sabit kaldığını aktaran Necmi Erol, tüm pazar içinde yüksek büyüme gösteren tek kategorinin “Özel Peynirler” olduğunu vurguladı.Özel Peynirler kategorisinde pazar lideri olduklarını aktaran Erol, “hem doğru alana yatırım yapıyor hem de inovasyon çalışmalarımız sayesinde pazarı büyütüyoruz” dedi.İnovasyona ve markalaşmaya büyük önem verdiklerini aktaran Necmi Erol “Markalaşma ve inovasyonun bizi daha büyük başarılara taşıyacağına inanıyoruz. Geleneksel ürünlerimizin yanı sıra inovatif peynirlerimizi Avrupa Birliği ülkelerine, Amerika, Balkan ve Ortadoğu Ülkelerine, Türki Cumhuriyetlere ve hatta Uzak Doğu’ya ulaştırıyoruz. Yurt dışında markalaşma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor, ürünlerimizle daha fazla noktada yer almak istiyoruz” dedi. Yürüttüğü inovasyon ve ihracat odaklı çalışmalarını pek çok ödülle taçlandıran Muratbey, ihracat ağında bulunan ülkelerdeki tüketiciler için peynir tüketme alışkanlıkları hakkında pazar araştırmaları gerçekleştiriyor.