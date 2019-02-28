MÜSİAD’dan Muhasebe, Denetim ve Mali Müşavirlik Sektörünün Sorunlarına Çözüm Önerileri

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eğitim ve Danışmanlık Sektör Kurulu, Türkiye çapında 110 binden fazla işletmeden oluşan Muhasebe, Denetim ve Mali Müşavirler sektörünün sorunlarına çözüm üretmek amacıyla, sektör temsilcileri ile devletin ilgili yöneticilerinin bir araya getirildiği bir arama konferansı düzenledi.



MÜSİAD’ın Kurucu Başkanı Erol Yarar, Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu Başkanı Abdulkadir Sıcakyüz, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Büyük Mükellefler Grup Başkanı Eren Yeşilyurt ile Daire Başkanı Mehmet Ali Çetin ve SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş’ın katılımıyla gerçekleşen çalıştayda; 50’ye yakın muhasebeci, mali müşavir, bağımsız denetçi ve yeminli mali müşavirin yanı sıra kamudan önemli isimler yer aldı.

Toplantıda konuşan MÜSİAD Muhasebe, Denetim ve Mali Müşavirlik Çalışma Grubu Başkanı Azem Önder, ”Ar-Ge ve teknoloji yönetiminin önem kazandığı ve rekabetin arttığı günümüz ekonomisinde, küresel yeniliklerle harmanlanan yeni stratejiler belirleme, dünya markaları ile yarışma ve inovasyona önem verilmesi hususlarında çalışmalar yaparak sektörümüzle ilgili olan Mali Müşavirlerimize yol gösterici olmak için MÜSİAD olarak üzerimize düşen görevi yapmak istiyoruz.” dedi.



Toplantıda şu başlıklar öne çıktı:



• Mücbir hallerini belgeleyen meslektaşlara, kayıtlı oldukları mükellefler için, içinde bulunan dönem beyannamelerinin aylık yükümlülüklerde ertesi dönemin beyan süresinde, üç aylık ve yıllık beyanlarda ise ertesi ayın aynı gününde verilmesi sağlanmalıdır. Mücbir haller konusunda suistimal yaptığı belirlenen meslektaşlara 12 aylık meslekten men cezası kanunla düzenlenmelidir.



• Meslek mensuplarının yıllardır bir türlü çözülemeyen problemlerinin başında tahsilat sorunu gelmektedir. Sermayesi emek ve bilgi olan müşavirlerin, hizmet vermiş olduğu müşterilerinden, hak etmiş olduğu ücreti düzenli şekilde tahsil edememeleri onlara büyük sıkıntı yaşatmaktadır. Birçok müşavir için tahsilat olayı başlı başına bir iş olarak görülmektedir.



• Meslek mensuplarının düzenlemiş olduğu sözleşmelerdeki damga vergisinin kaldırılması,

• Serbest meslek faaliyetlerinde KDV oranın %18’den %8’e indirilmesi,

• Serbest meslek giderlerinin genişletilmesi,

• Müşavirlik yıpranma payının ( Beyin Amortismanı ) getirilmesi,(son dönemdeki stres kaynaklı ölümlerin olması bunlara örnektir.)

• Mesleki faaliyette KDV’nin, Gelir Vergisi Kanunda olduğu gibi ‘’tahsilat esasına’’ bağlanması.

• İlk açıklandığında heyecan uyandıran Mali Tatil, Temmuz döneminde verilmesi gereken beyannamelerin Ağustos dönemine verilmesi gereken beyannamelerle birleştirilmemiş olduğunun öğrenilmesiyle meslek mensuplarında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. İşin özü meslek mensuplarının adı olan ama uygulaması olmayan bir de tatilleri bulunmaktadır.



• Çok sık mevzuat değişikliği sebebiyle muhasebe paket programlarında güncelleme yapmak zorunda kalıp ekstra maddi külfetine katlanması,

• Devletin büyük bir iş yükünü ve bütün kırtasiye masrafını meslek mensuplarına devretmesi,

• Vergi incelemeleri, SGK teftişleri, KOSGEB işlemleri, kredi işlemleri için bilgi ve belge temini, devletin çıkarmış olduğu vergi ve SGK ile ilgili teşviklere uyum için ekstra zaman harcanması, sık sık çıkan yapılandırmalar gibi meslek mensuplarına ekstra iş yükü bindiren işlemlerin ekonomik karşılığının olması,

• Vergi mevzuatımızda karışık düzenlenen birçok kanun maddesinin hala sadeleştirilememiş olmaması.

