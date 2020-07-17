Mutfak eşyaları sektöründen ‘V’ tipi büyüme

Geçtiğimiz yılı 3 milyar dolar ihracatla kapatan Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü pandemi sürecinden ‘V’ şeklinde bir büyüme ile çıkma eğilimine girdi. Nisan’da yüzde 51, Mayıs’ta ise yüzde 46’lık daralma yaşayan sektör Haziran’da yüzde 33’lük büyüme kaydetti. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, sektörün Ocak-Haziran performansını değerlendirdi.

AĞUSTOS SİPARİŞLERİ DOLDU

Mutfak Eşyaları Sektörü özelinde Türkiye’ye ciddi bir eğilimin olduğunu ifade eden Burak Önder, “Ocak ve Şubat aylarında yüzde 5’lik bir büyümemiz vardı. Mart’ta yüzde 12, Nisan’da yüzde 51, Mayıs’ta ise yüzde 46’lık daralma ile salgının ekonomik etkilerini ciddi anlamda hissettik. ‘Yeni normal’in başlangıcı olan Haziran’da ise yüzde 33’lük büyüme yakaladık. Firmalarımızın kapasite oranları yüzde 100’e yaklaşmış durumda. Ağustos siparişleri hazırlanıyor. Haziran ayı büyümesindeki en büyük faktör ertelenen siparişlerin teslimleri. Temmuz’da da bir yükseliş öngörüyoruz.” dedi.

BU FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ

Ev ve mutfak eşyaları özelinde Türkiye’ye ciddi bir yönelişin olduğunun altını çizen Önder şu ifadeleri kullandı: “Çin’in ev ve mutfak eşyaları sektöründe dünyada yüzde 55’lere varan bir pazar hakimiyeti vardı. Bu durum salgın nedeniyle değişti. Ülkeler tedarik zincirlerinde pazar çeşitliliği arayışına girdi. Bu noktada Türkiye ciddi anlamda öne çıkıyor. Dünyaya iyi servis veriyoruz. Sektörümüz fiyat-kalite bazında dünya için iyi bir alternatif. Lojistik üstünlüğümüz var. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmeliyiz. Ocak-Haziran döneminde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Avrupa’da İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya İspanya oldu. Yakın coğrafyada ise Mısır, Suudi Arabistan, Rusya, Irak ve İsrail önemli ihracat pazarlarımız arasında yer aldı. Firmalarımız daha büyük adetli ihracat yapmaya hazır ancak yatırım ve finansman sorunları var. Burada devletimizin teşvikleri ile, tıpkı Eximbank modeli gibi KOBİ’lere uzun vadeli düşük faizli yatırım teşvik paketleri hayata geçirilebilir. Bölgesel sanayi konusunda da adımlarımızı atmalıyız. Daha büyük adetli ihracat yapma potansiyelimiz var. Diğer yandan dünyaya kendimizi daha iyi anlatırsak daha fazla yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmememiz için hiçbir neden yok.”

PANDEMİDE EN FAZLA MUTFAK EŞYALARI KULLANILDI

Yılın ilk çeyreğinde dünya nüfusunun neredeyse tamamının evlerine kapanmak zorunda kaldığına dikkat çeken EVSİD Başkanı, “İnsanlar evlerine kapanınca mutfak eşyalarını pandemi öncesi döneme göre daha fazla kullandılar. Eksikleri görme ve bazı gereçleri yenileme ihtiyacı doğdu. Bu yılın ilk 6 ayında elektrikli küçük ev aletleri satışlarında yüzde 41’lik artış oldu. Metal mutfak eşyalarda yüzde 34, plastik eşyalarda da yüzde 45 oranında artışlar kaydedildi. İç piyasada hemen hemen her mutfak eşyası grubuna ciddi bir talep artışı söz konusu.” şeklinde konuştu.

BU YIL FİZİKİ FUARLARIN OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Burak Önder’e göre 2020’nin ikinci yarısında yapılması planlanan fuarların akıbeti pandeminin seyrine göre şekillenecek: Bu süreçte e-fuarlar ve sanal ticaret heyetleri ön plana çıktı. Dernek olarak sonuna kadar destekliyoruz ve bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Ancak bu konu özelinde altyapımızı da güçlendirmemiz gerekiyor. Online toplantılarda görsel ve sunumlar çok önemli. Bu konuda eğitimler veriyoruz. Bu yıl fiziki fuarların olmayacağını tahmin ediyoruz.” dedi.

5 YILDA 24 ÜLKE 36 ORGANİZASYON

EVSİD olarak 5 yılda 24 ülkede 36 organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten Önder, “Pandemi sürecinde kilogram başı ihracat değerimizin arttığını görüyoruz. Bu son derece önemli bir gelişme. Şubat’ta 3,15 dolarken Mayıs-Haziran döneminde 3,26 dolar seviyesini gördük. Bu da ürünlerimizi, emtia fiyatlarının artmasına rağmen ucuza satmadığımızı gösteriyor. Sektör olarak şu dönemde ektiğimizi biçiyoruz demek yanlış olmaz.” ifadelerini kullandı.