Mutfakçılar pazara Fildişi'nden girdi hedef tüm Afrika

Afrika'nın çok önemli bir pazar olduğunu ve burada Avrupalıların hakimiyetlerini kırmak istediklerini söyleyen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, Sahra Altı Afrika'ya Fildişi üzerinden gireceklerini söyledi. Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile Fildişi'ne düzenledikleri sektörel heyetin önemli bağlantılar gerçekleştirdiğini belirten Önder, "Türk ürünlerine yaklaşım çok iyi. Biz burada fiyat ve kalite avantajımızla öne çıkacağız." dedi.



Türkiye'yi yeni pazarlara taşımak için bir süredir yurtdışında ticaret heyetleri ile B2B toplantılar gerçekleştiren EVSİD'in son durağı Fildişi Sahili oldu. Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile gerçekleşen organizasyonda Türk ev ve mutfak sanayicileri Fildişi ve çevre ülkelerden gelen alıcılarla buluştu.



SAHRA ALTI AFRİKA ÖNEMLİ PAZAR



Yaptıkları temaslar hakkında bilgi veren EVSİD Başkanı Burak Önder, Afrika ve özellikle de Sahra Altı Afrika'nın yıllardır ihmal edilen pazarların başında geldiğini kaydetti. Türkiye ihmal ederken Avrupalıların bu bölgelerde çok ciddi bir pazar payına ulaştığını ve son dönemde Çin ile birlikte Körfez ülkelerinin de yatırımları olduğunu vurgulayan Önder, "Yaptığımız temaslarda gördük ki Almanlar, Fransızlar ve İtalyanlar pazarda çok hakimler. Üstelik çok kaliteli ve çok pahalı ürünlerle bu pazarda yer almışlar. Aslında Afrika ile ilgili yanlış bir önyargı var. Afrika'nın ucuz ve çorak olduğu, açlık ve susuzluk yaşandığı düşünülür. Evet bir kısmı fakir ama bir kısmı da ciddi zengin ve buralarda önemli pazarlar var. Bunu göz önünde bulundurmak lazım." dedi.



Fildişi'nin hem Sahra Altı Afrika’nın hem de Batı Afrika’nın açılan kapısı olduğuna işaret eden Önder, ülkenin son 3 yılda arka arkaya yüzde 7'nin üzerinde büyüdüğünü, işsizliğin yüzde 2.6'ya düştüğünü, milli gelirin de 4 bin doların üzerine çıktığını anlattı.



150 MİLYON DOLARLIK PAZARLA BULUŞTU



Fildişi'nin ev ve mutfak eşyalarında 34.4 milyon dolarlık bir ithalatı olduğunu ifade eden Önder, şöyle devam etti: "Bizim sektörümüzün toplam ihracatı sadece 1.1 milyon dolar. Çin 18.9 milyon dolarla ilk sırada. Arkasından 4.5 milyon dolarla Fransa geliyor. EVSİD olarak ana amacımız bu bölgeye olan ihracatımızı artırmak ve Batı Afrika ile çalışmak. Biz kalite ve fiyatla öne çıkacağız. Türk ürünlerine yaklaşım da çok iyi. En önemli avantajlarımızdan birisi Batı Afrika’daki ticaretin çoğunun Lübnan’ın elinde olması. Lübnanlılar Türkleri iyi biliyor, sempati besliyor ve seviyor. Batı Afrika'da işimiz biraz daha kolay." Türkiye'den Fildişi'ne 20 firma ile geldiklerini ve Fildişi'nin yanında Gana, Mali, Liberya, Burkina Faso ve Senegal’den de önemli alıcıların etkinliğe katıldığını söyleyen Önder, "Toplamda 150 milyon dolarlık bir pazar ile buluştuk ve ileriye yönelik kritik temaslar gerçekleştirdik." dedi.



ÇİLEK DEĞİL CEVİZ AĞACI EKİYORUZ



4 yıl önce ticaret heyetleri düzenlemeye başladıklarında ilk baktıkları ülkelerin Latin Amerika ve Uzak Doğu olduğunu anlatan Önder, "Latin Amerika’da ciddi büyümemiz var. Gidip orada heyet yaptık sonrasında onları gittiğimiz fuarlara davet ettik. Gittiğimiz ülkelerden filtrelenmiş en iyi bütün satın almacıları ülkemize çağırıyoruz. Hep söylüyorum; biz çilek değil, ceviz ağacı ekiyoruz. Faydasını 4-5 yıl sonra göreceğiz diyordum ama biz faydalarını çok kısa zamanda görmeye, gittiğimiz her yere mal satmaya başladık. Satın almacılarla bağlantıyı kesmiyoruz. Orta ve uzun vadede kalıcı hale gelebilmek, pazarda öyle büyümek çok önemli. Bu da iletişimle oluyor. İletişimi koparmadan bu işi yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Bu yıl toplamda 11 ülkede etkinlik yapacaklarını ve tüm takvimin belli olduğunu anlatan Önder, "Önceden planlamış olmak riskli görülebilir ama herkes neyin, ne zaman ve nerede olacağını bilecek. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? İnsanlar planını ona göre yapacak, biz buralara hangi firmalarla geleceğimizi daha erken bildireceğiz, buradaki firma daha iyi çalışacak, etkinliklerin niteliği daha da artacak. Çok daha faydalı aslında." ifadelerini kullandı.



TÜRK FİRMALARI FİYATI DÜŞÜRMEDİ



Sektördeki son durumu da değerlendiren Önder, Türkiye'nin yurtdışına ağırlıklı olarak plastik ve çelik mutfak eşyaları sattığını belirtti. Ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2 milyar dolar civarında dış ticaret fazlası verdiğini dünya genelinde mutfak eşyaları sektöründen aldıkları yüzde 2.5 payla 7. sırada olduklarını kaydeden Önder, ilk üç ayda da 700 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti. Önder, "İşin güzel yanı, normalde dolar yükseldiği zaman meslektaşlarımız fiyatla oynar ve aşağıya çekerdi. Ancak bu sefer böyle olmadı. Kilogram başı ihracatımız 3.20 dolarla geçen senenin ortalamasında. Fiyatları düşürmeden ihracatımızı artırmayı başardık." dedi.



FİLDİŞİ ÇOK ÖNEMLİ BİR GİRİŞ KAPISI



Türkiye'nin Fildişi Sahili Büyükelçisi Yonca Gündüz Özçeri de Fildişi'nin Afrika için çok önemli bir giriş kapısı olduğunu belirterek, "Burada söz konusu olan sadece 26 milyonluk Fildişi pazarı değil. Aynı zamanda çevresinde para birliği içerisinde bulunduğu diğer ülkeler için de bir giriş yolu. İkincisi, burada sahra altının en büyük ikinci limanı olan Abigjan limanı var. Gayet düzenli bir çalışma sistematiği olan bir liman ve genişletme çalışmaları da devam ediyor. Çok kısa bir zaman içerisinde çalışma bitince ihracatçılarımız için önemli bir avantaj sağlayacak. Aynı zamanda burada birçok Avrupa ve Afrika ülkesine uçuşlar yapan uluslararası standartta bir havalimanı bulunuyor. Üçüncü önemli özelliği ise yaklaşık 10 yıldır ciddi istikrar göstermiş bir ülke. Hükümet, istikrar ve güven teminine yabancı yatırımların çekilmesi için özel bir ilgi gösteriyor. Dolayısıyla Fildişi ihracatçılarımız ve yatırımcılarımız için çok güvenli olabilecek ve tercih edilebilecek bir ülke." dedi.



EVSİD'in çok kaliteli ve güzel bir organizasyon gerçekleştirdiğine işaret eden Özçeri,"Bu sektör gerçekten hem Fildişi'nde hem de genel olarak Batı Afrika'da çok ihtiyaç duyulan, önemli bir pazar. Ürün skalası bakımından da bizim Türkiye'de katma değer üretebildiğimiz bir sektör. Buraya geldikleri ve bu girişimi yaptıkları için EVSİD Başkanına ve tüm katılımcılara özellikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.