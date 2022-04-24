’N’ dev indirim NDESIGN’da!

Türkiye’nin kaliteli, dayanıklı, şık ve konforlu ürünleriyle öne çıkan mobilya markası NDESIGN, hazırlıklarını tamamladığı e-ticaret sitesi NDESIGN HOME’un açılışını dev indirimlerle kutluyor. 25 Nisan Pazartesi saat 21.00’de başlayıp saat 24.00’e kadar 3 saat sürecek kampanyada kapsamındaki dev indirimlerden yararlanmak isteyenler www.ndesignhome.com.tr adresine girerek diledikleri ürünleri satın alabilecek.

Mekânları güzelleştiren her şey bu kampanyada!

NDESIGN’ın dev indirim kampanyası kapsamında sunduğu ürünler yaşam mekânlarını baştan sona yenileyecek bir yelpaze sunuyor. 25 Nisan Pazartesi günü saat 21.00’den itibaren www.ndesignhome.com.tr adresine girecek ziyaretçiler saat 24.00’e kadar NDESIGN markasının birbirinden seçkin Koltuk, Yataklı Koltuk, Köşe Koltuk, Berjer/Tekli Koltuk, Dinlenme, Puf/Bench, Kırlent, Sandalya, Dresuar/Desk, TV Ünitesi/Sehpası, Kitaplık, Sehpa/Dergilik, Çalışma Masası, Ayna kategorilerden arzu ettiklerini inanılmaz indirimlerle satın alabilecekler.

Ücretsiz teslimat, ücretsiz kurulum!

Web sitesinin açılışına özel kampanyada ziyaretçiler En Çok Satan Ürünler, En Yeniler, Sezonun Trendleri ve Fırsat kategorilerinde, ürün aramayı zevkli ve kolay hale getiren yönlendirmeler de bulabilecekler. Satın alınan her ürün NDESIGN farkı ile ücretsiz ve hızlı teslimatla müşteri adresine ulaştırılacak ve kurulumlar ücretsiz gerçekleştirilecek. NDESIGN’ın dev kampanyası kapsamındaki ürünler 2 yıl garanti eşliğinde ve çeşitli taksit imkânlarıyla sunulurken, müşterilerin her türlü soru ve bilgi talepleri markanın yetkin Müşteri Hizmetleri ekibi tarafından yanıtlanacak.



