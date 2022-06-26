Nakliye maliyetleri ve teslimat süreleri ithalatta tedarik tercihini değiştirdi

Bu sorunu aşmak isteyen firmalar çareyi Çin ve Hindistan gibi ülkelerden tedarik ettikleri ürünleri Türk firmalara ürettirmekte buldu. Tedarik sürecini tersine çeviren bu yöntem ithalatçı firmaları hem artan nakliye maliyetinden hem de uzayan teslimat sürelerinden kurtarırken, aynı zamanda yerel firmalara yeni bir ticaret fırsatı yarattı.

Üçüncü yılına giren Pandemi nedeniyle bazı ülke sınırlarının hala kapalı olması, nakliyede artan maliyetler ve teslimat sürelerinin 3-4 aya kadar uzamış olması yurtdışından ürün tedarik eden ithalatçı firmaları oldukça zorluyor. Tedarik yöntemini tersine çevirerek soruna çözüm arayan firmalar, Çin ve Hindistan gibi ülkelerden tedarik ettikleri ürünleri Türk firmalara ürettirmeye başladı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sigma Elektrik Genel Müdürü Murat Akgül, “Yerli firmalar için yeni bir ticaret fırsatı oluşturan bu yöntem sayesinde; tedarikçi firmalar bir yandan nakliye maliyetini en aza indirirken, diğer yandan teslimat sürelerini çok kısalttılar” dedi.

“Hala Pandemi nedeniyle kapalı olan ülkeler var”

Son yıllarda Türk ürünlerine karşı hem kalitesiyle hem de lojistik kolaylıkları sebebiyle ciddi bir talep oluştuğuna dikkat çeken Murat Akgül, “Bunu üretim ve sanayi istatistiklerindeki olumlu artıştan da çok net olarak anlayabiliyoruz. Şöyle ki; pandemide üçüncü yıla girilmesine ve birçok ülkenin kendini kapatmasına rağmen; ülkemiz özellikle üretim sektörlerinde sürekli açık kalmayı tercih ederek, çarkların dönmesini ve taleplerin karşılanmasını sağladı. Üreticilerimiz bu süreçte özellikle hala kapalı olan Çin gibi ülkelerin boşluğunu nispeten de olsa doldurarak, çok iyi bir sınav verdi. Buna ek olarak artan lojistik maliyetleri ve zorluklar nedeniyle daha kolay ulaşılabilir olduk olduk” şeklinde konuştu.

“Kendi markaları ile yerli üreticilere ürettiriyorlar”

İthalatçı firmaların tedarik sorununa çözüm bulmak için bir arayış içerisine girdiklerini ifade eden Murat Akgül, “Daha kolay ve daha az maliyetli bu ürünleri nasıl temin edebiliriz? Türkiye’de faaliyet gösteren ancak ithalat ağırlıklı tedarikte bulunan firmalar, işte bu soruya bir yanıt arıyorlar” dedi. İthalatçı firmaların bugüne kadar Çin ve Hindistan gibi ülkelerde ürettirip tedarik ettikleri ürünleri, nakliye ve teslimat sürelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle yerli firmalara ürettirmeye başladıklarını açıklayan Murat Akgül, “Kendi markaları ile ithalat yapmayıp yerli üreticilere üretim yaptırıyorlar. Yerli firmalarımız artık üretimde ve kalitede oldukça iddialı. Firmalarımız fırsatını bulduğunda tüm zorluklara rağmen üretim ile ilgili hemen organize olabiliyorlar. Yeni tedarik tercihini hem elektrik malzemeleri sektöründe hem de diğer sektörlerde görebiliyoruz. Yerli üreticilere önemli bir ticaret fırsatı oluşturan bu tercih, ülkemizi bu anlamda da bir cazibe merkezi haline getirecek” diye konuştu.



