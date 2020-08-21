Nestlé Türkiye’nin yeni Satış Genel Müdürü Kerem Kadakal oldu

Hızlı Tüketim Ürünleri sektöründe 20 yıllık bir birikime ve güçlü liderlik özelliklerine sahip Kerem Kadakal, satış entegrasyonu ve organizasyonel değişiklikleri yönetme becerisini Nestlé Türkiye’deki yeni sorumluluk alanına taşıyacak.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1994 yılında mezun olan Kerem Kadakal, 1996 yılında aynı üniversitede İşletme yüksek lisansını tamamladı. İş hayatına 1994 yılında Pakom Bilgisayar’da Proje Grup Lideri olarak başladı. Sonraki yıllarda Gillette, Procter & Gamble, Danone gibi önemli firmalarda satış alanında farklı görevler üstlendi. 2014 – 2017 yılları arasında Evyap’ta Satış Direktörü olarak sabun ve duş jeli kategorilerinde önemli başarıların elde edilmesinde önemli rol oynadı.

2017 yılından bu yana N2Growth’ta Yönetici Ortak olarak çalışmakta olan Kadakal, bundan böyle Nestlé Türkiye satış ekibine ve organizasyona liderlik edecek. Kadakal, evli ve iki çocuk babası.



Nestlé Türkiye Hakkında:

Dünyanın lider beslenme, sağlık ve iyi yaşam şirketi Nestlé, 1875 yılında süt bazlı bebek maması Farine Lactee ile Türkiye pazarına girdi. 1909 yılında Karaköy'de ilk satış ofisini açtı, 1927 yılında Feriköy'de ilk fabrikasını kurdu. Nestlé, 1932'de ilk fıstıklı çikolatası “DAMAK”, 1984'te ilk çözünür kahve “NESCAFE” ve çocuklar için üretilen çikolata toz içecek “NESQUIK” gibi birçok kategoriye Türkiye'de öncülük etti. 1986'da ilk kahve kreması “COFEE MATE” ve 1989'da ilk hazır kahve karışımı “NESCAFE 3’ü 1 Arada” ürünleri ile yelpazesini geliştirdi. 2001 yılında Nestlé, Türkiye'de su pazarına “NESTLE PURE LIFE” ile girdi ve bunu 2006'da ERİKLİ SU ile birleştirdi. Nestlé, hem dünyada hem de Türkiye'de faaliyetlerini genişletmeye devam ederek, 2007'de Novartis Tıbbi Beslenme Birimi'ni ve 2012'de globalde Pzifer Nutrition'ı satın alarak SMA bebek mamasını çalışmalarına kattı ve operasyonlarına tıbbi beslenmeyi de ekledi.

Bugün Türkiye’de 10 farklı kategoride 800’ü aşkın ürünü ve 50’ye yakın markasıyla faaliyet gösteren Nestlé, Bursa'daki dört fabrikasında üretim ve ihracat faaliyetlerine devam ediyor.

