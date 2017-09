New York Moda Haftası'nda “Karadeniz“ rüzgarı

NEW YORK (AA) - Türk tasarımcı Numan Ataker'in Karadenizli kadınlardan esinlenerek hazırladığı yeni kreasyonunu tanıttığı defile, New York Moda Haftası (NYFW) kapsamında sunuldu.

NYFW etkinliklerinde John Paul Ataker markasıyla bir önceki sezon Ezidi kadınlarının giyim kültüründen esinlenerek oluşturduğu tasarımları ilgi gören Ataker, bu kez Karadenizli kadınların modasını New York'a taşıdı.

Tasarımlarında etnik çıkışlı yorumlarıyla dikkati çeken Ataker, Karadeniz'in balıkçı halatları, burma bilezikleri ve hasır örgülerine yer verdiği 2018 ilkbahar-yaz kreasyonuyla da alkış topladı. Numan Ataker'in, gümüş örmeciliği olarak bilinen kazaziye tekniğiyle işlenen kumaşları ayakkabı ve gece elbisesi tasarımlarında da kullandığı görüldü. Defilede özellikle pamuk, viskos, organze, jakar ve keten kumaşların yanı sıra el işlemeleriyle hazırlanan ayakkabılar ilgi gördü.

"2008 Kainat Güzeli" Venezuelalı manken ve oyuncu Dayana Mendoza ile Karlie Kloss, Taylor Hill, Lameka Fox, Faretta ve Birgit Kos gibi ünlü isimlerin Ataker'in tasarımlarını tanıttığı defilenin sonunda Karadenizli merhum sanatçı Kazım Koyuncu'nun "Ella Ella" parçasının müziği çalındı.

Tasarımcı Numan Ataker, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, 62 parçadan oluşan yeni defilesinde, yeşil ile mavinin buluştuğu Karadeniz'de balıkçıların hasır örgüleri, gümüş işlemeciliği ve Trabzon burma bileziklerinden esinlendiğini bildirdi.

Ataker, "Önceki defilede verdiğimiz sözü yerine getirerek ülkemizin bir bölgesini konu alan bir defile gerçekleştirdik. Beklediğimden çok daha iyi bir defile gerçekleştirdik. Defileyi bin kişiye yakın davetli listesinden birçok ünlü isim de izledi." diye konuştu.

Modacı Ataker'in kardeşi ve ortağı Kerime Ataker ise "Doğal olan güzeldir." mesajıyla vurgu yapılan koleksiyonu neredeyse yok denilecek kadar az makyajla podyuma çıkarmayı hedeflediklerini ve bunu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın başta olmak üzere birçok ülkeden diplomatların izlediği defilenin diğer katılımcıları arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın eski eşlerinden Tiffany Trump'ın annesi Marla Maples, Amerikalı pop şarkıcısı ve söz yazarı Paula Abdul, sinema oyuncusu ve şarkıcı Victoria Justice, sinema oyuncusu Lela Loren, NY Giants oyuncusu Tavarres King, NY Knicks oyuncusu Cleanthony Early ve Brezilyalı sinema oyuncusu Gabriela Dias yer aldı.