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Nobu Ekibi Türkiye'de

Süzer Plaza içerisindeki The Ritz-Carlton, Istanbul ve Japon mutfağının dünyaca ünlü temsilcisi NOBU Restaurant arasında anlaşma sağlandı. Ünlü oyuncu Robert De Niro’nun da ortağı olduğu ve adını dünyaca ünlü şef Nobu Matsuhisa’dan alan NOBU Restaurant’ın açılışı için hazırlıklar başladı. NOBU, 2021 baharında İstanbul’da açılıyor. Ünlü restoranın yönetim ve mimar ekibi Ritz-Carlton, İstanbul’a gelerek, anlaşma sonrası ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

Nobu Ekibi Türkiye'de

Türk kültür ve geleneklerinin modern, lüks ve eşsiz Boğaz manzarası ile buluştuğu The Ritz-Carlton İstanbul, gastronomi dünyasının en çok dikkati çeken mekanlarından Nobu Restaurant’la özel bir anlaşma imzaladı. NOBU Restaurant, Ritz-Carlton, İstanbul bünyesinde Türkiye’de ilk kez yerini açacak. Otel içerisinde 1000 metrekarelik özel bir alanda ve panoromik İstanbul Boğazı manzarasıyla hizmet verecek olan mekan 2 katlı olacak. NOBU’ya Süzer Plaza’dan da ayrı bir giriş imkanı sağlanacak.

Nobu’nun yönetim ekibi açılış öncesi çalışmaların üzerinden geçmek üzere, İstanbul’a geldi ve çalışmalara başladı. Ritz-Carlton, İstanbul’da konaklayan; Şef Herve Courtot, Uluslararası Proje Direktörü Steven Lam ve PCH Design Studio Mimarı Sevrine Tatangelo’nun da aralarında olduğu ekip, Nobu’yla ilgili mimari, menü ve yönetim detaylarını görüştü. NOBU ekibini, Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer, Marriott International Orta Doğu, Körfez, Afrika ve Türkiye Bölgeleri Başkanı Şafak Güvenç ve The Ritz-Carlton, İstanbul ekibi ağırladı.

Adını dünyaca ünlü şef Nobu Matsuhisa’dan alıyor

Ünlü Şef Nobu Matsuhisa, Istanbul’un tarihi altyapısının Nobu’ya tamamen farklı bir boyut getireceğini ve şehrin yüksek enerjisinin ve klasik Türk tatlarının, Nobu’nun seçkin menüsü ile mükemmel bir biçimde harmanlanacağını belirtti. Türkiye ve dünyada turizm sektöründe yatırımların durdu denilecek derecede yavaşladığı bugünlerde, Süzer Grubu’nun yaptığı bu yatırım, İstanbul’a büyük bir heyecan katacak ve yeme-içme dünyasına önemli bir değer kazandıracak. Dünyaca ünlü mekana adını veren Nobu Matsuhisa, Japonya’da doğan ve profesyonel hayatının tamamını Japon mutfağında geçiren özel bir şef. Japon mutfağının spesifik ve Peru’da az bulunan içeriklerinden dolayı, Peru mutfağı ile füzyon bir tat oluşturan Şef Nobu, Peru’daki ilk restoranında klasik tekniklerin dışına çıkarak kendi imza tatlarını oluşturmuştu. 1987’de Beverly Hills’de ilk Matsuhisa restoranını açan Şef Nobu, kısa zamanda Robert de Niro’nun da içinde bulunduğu Hollywood yıldızlarının favori restoranı ve şefi olmayı başardı. Ardından 1994’te Robert de Niro, Şef Nobu’yu New York’taki ilk restoranlarını açmaya ikna etti. hotelrestaurantmagazine.com

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