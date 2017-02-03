Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı

Hema Endüstri Çerkezköy Fabrikalarında gerçekleşen basın toplantısında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2017 yılı Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı.



En yüksek yerli katma değer ile en fazla ihracat gerçekleştiren marka Hattat Traktör büyümeye devam ediyor. 2016 yılında dünyada ciddi daralmaların yaşandığı ticari araç, traktör ve iş makineleri sektöründe faaliyet gösteren Hattat Traktör yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Bu sayede sektörün dünya pazarında yaşadığı daralmaya rağmen yüzde 10 büyüme kaydetti.



Toplantıda konuşan Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat, “Atılım Yılı ilan edilen 2017 yılına ülke olarak rekorla başladık. Ocak ayı ihracatı yüzde 15 artışla 10 buçuk milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi.

