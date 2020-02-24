Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar bilim enerji Soyak türkiye The Beatles grubu
Emeklilere kötü haber
Emeklilere kötü haber
Üniversiteli iş peşinde
Üniversiteli iş peşinde
Vergi Haftası başladı
Vergi Haftası başladı
5 bin 500 fiş kesiyor
5 bin 500 fiş kesiyor
THY'den iş fırsatı
THY'den iş fırsatı

Ocak yükselirken, şubat ve mart yavaşladı 

Konaklama sektörü yıla yükselişle başladı. TÜROB, Türkiye'nin Ocak 2020 otel doluluklarının 2019’un aynı ayına göre yüzde 6.4 artarak yüzde 61.9 olduğunu açıkladı. TÜROB, ocak ayındaki yükselişe karşın şubat ayının yavaş geçtiği, mart ayının da yavaşlama işaretleri verdiğine dikkat çekti.  

Ocak yükselirken, şubat ve mart yavaşladı 
banner17

Konaklama sektöründe yılın ilk ayının dolulukları belli oldu. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin Ocak 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı dönemine yüzde 6.4 artarak yüzde 61.9 olarak kaydedildiğini açıkladı. Bu oran Ocak 2019’da yüzde 58.1 olmuştu. Dünya çapında veri ve analiz şirkeri STR’nin TÜROB için hazırladığı Ocak 2020 Destinasyon Performans Raporu’nda yer alan verilere göre, Türkiye’nin ortalama günlük satılan oda bedeli (ADR) geçen yıla göre yüzde 8.9 artış göstererek 62.4 Euro’dan 68 Euro’ya yükseldi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 16 artışla 36.2 Euro’dan 42.0 Euro’ya yükseldi. Ocak 2020’de Avrupa ortalaması doluluklarda yüzde 58.5, ortalama günlük satılan oda bedelinde 101.1 Euro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde 59.1 Euro olarak gerçekleşti. 

TÜROB tarafından yapılan değerlendirmede, yılın ilk ayındaki yükselişe rağmen şubat ayının yavaş geçtiğine, mart ayının da yavaşlama işaretleri verdiğine dikkat çekildi. Bu nedenle şubat ile mart ayı doluluklarında ve fiyatlarında gerileme meydana gelebileceğine işaret edildi.

İstanbul yükseldi, Antalya geriledi

İstanbul'un Ocak 2019’da yüzde 62.9 olan doluluk oranı, Ocak 2020'da yüzde 9.7 artarak, yüzde 69 olarak ölçüldü.  Ocak 2019’da 76.6 ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 8.1 artışla 82.8 Euro’ya, 48.2 Euro olan odabaşı elde edilen gelirler yüzde 18.6 artışla artışla 57.2 Euro’ya yükseldi. 

Antalya’da Ocak 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak, yüzde 56.5 oldu. Ocak 2019’da bu oran yüzde 57.1 olmuştu. Ocak 2019’da günlük ortalama 43.7 Euro’ya satılan oda bedeli yüzde 6.8 artışla 46.8 Euro’ya Euro’ya,24.9 Euro olan odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 5.8 artışla 26.1 Euro’ya çıktı.

Anadolu fena değil 

İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir dışında kalan Anadolu şehirlerinde ise Ocak 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2.1 artarak yüzde 51.3 olarak gerçekleşti. Ocak 2019’da bu oran yüzde 50.2 olmuştu. Anadolu’da Ocak 2019’da 39.9 Euro olan ortalama günlük satılan oda bedeli Ocak 2020’de yüzde 4.4 artışla 41.6 Euro’ya, 20 Euro olan odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 6.5 artışla 21.3 Euro oldu. 

Konaklama sektöründe Ocak 2020 performansı:

Yer

Ortalama doluluk (%)

Değişim

(%)

Ortalama oda fiyatı (Euro)

Değişim (%)

Ortalama oda geliri (Euro)

Değişim

Türkiye

61.9

6.4

68.0

8.9

42.0

16.0

İstanbul

69.0

9.7

82.8

8.1

57.2

18.6

Antalya

56.5

-1

46.8

6.8

26.1

5.8

Anadolu

51.3

2.1

41.6

4.4

21.3

6.5
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TUROBMüberra EresinTurizmSektörKonaklama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

bursa escort antalya escort bodrum escort gebze escort alanya escort mersin escort samsun escort kayseri escort konya escort gaziantep escort adana escort izmir escort eskisehir escort izmit escort kocaeli escort kusadasi escort