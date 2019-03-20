Ode Yalıtım'dan 'Express' ile sektörde ilk

“ODE Express” adını verilen uygulamayla İstanbul’da saat 16.00’a kadar verilen membran (su yalıtım malzemesi) siparişi, ertesi gün kapılarına teslim edilecek. ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ceylin Akdemir, yalıtım sektörü için çok iddialı olan bu uygulamayı hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, müşterilerine katma değerli hizmetler sunmaya devam edeceklerini söyledi.



Yalıtımda dünya markası olma vizyonuyla yatırımlarına aralıksız devam eden ODE Yalıtım, 2019 yılını müşterilerine sunacağı katma değerli hizmetlerle atılım yılı ilan etti. 2019 yılının ilk katma değerli hizmetini de ürün teslimatı alanında yapan ODE Yalıtım, “ODE Express” adını verdiği hizmetiyle İstanbul’da iş ortaklarının, saat 16.00’a kadar verdikleri membran siparişlerini ertesi gün kapılarına teslim etmeyi taahhüt ediyor. Yalıtım sektöründe bir ilk olan bu uygulama kapsamında ODE, “Express” uygulaması kapsamında Çorlu’daki üretim tesisinden saat 15.00’e kadar kendi aracıyla ürün almak isteyen müşterilerine de sevkiyat önceliği tanıyacak. Böylece Çorlu veya Tekirdağ çevresine sevkiyatı olan müşterilerinin araçlarının boş dönmelerini önleyerek, lojistik maliyetlerinin azaltılmasına da katkı sağlayacak.



Akdemir: “ODE iş ortakları lojistikte kazandıkları avantajı, rekabette fırsata çevirebilecek”



Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi olarak, sektörde fark yaratmak hedefiyle yol aldıklarını söyleyen ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ceylin Akdemir, en önemli önceliklerinden birinin paydaşlarına sağladıkları faydayı artırmak olduğunu kaydetti. Bu kapsamda iş ortaklarına sağladıkları hizmetleri daha katma değerli hale getirmeyi hedeflediklerini ve geçtiğimiz yıl bir araştırma yaptırdıklarını vurgulayan Akdemir, “Bu araştırma sonucunda gördük ki lojistiğin hızı, özellikle İstanbul’daki iş ortakları için rekabette öne çıkabilmeleri adına oldukça önemli. Biz de bu konuda hızla harekete geçtik ve bu yıl başında yapılanmamızı tamamlayarak, ODE Express’i hayata geçirdik. Bu sayede artık ODE iş ortakları, lojistikte kazandıkları avantajı, rekabette fırsata çevirebilecek” dedi.



Bu yıl bir yandan ihracatta büyürken diğer yandan iç piyasada fark yaratacak hizmetlere odaklanacaklarını kaydeden Akdemir, şöyle devam etti: “Bu yıl izleyeceğimiz yolu bambaşka bir anlayışla kurguladık ve paydaşlarımızla birlikte büyüme hedefimizi, katma değerli hizmetlerle gerçek kılacak bir yolculuk hazırladık. Önümüzdeki süreçte bu yolu, yeni hizmetlerle renklendirmeye, iş ortaklarımızdan gelen talepler ışığında yeni uygulamalarla iş hayatlarını daha da kolaylaştıracak bir hale getirmeye devam edeceğiz.”