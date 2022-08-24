Ödeal, 500 bilişim şirketi arasında 224. sırada yer aldı

Türkiye'nin lider Ödeme Kuruluşu Ödeal, Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi - Bilişim 500 Araştırması'nda, sektördeki konumunu bu yıl da üste taşıdı. Bilişim 500 Araştırması'na göre, POS sistemleri alanında Türkiye'nin lider sistem entegratörü ve iş ortağı seçilen Ödeal, ilk 500 bilişim şirketi arasında da geçen yıla oranla 68 basamak yükselerek 224. sırada yer aldı.

Ödeme sistemleri alanında yeni teknolojilere imza atan Ödeal, sektördeki konumunu güçlendiriyor. Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi - Bilişim 500 Araştırması'nda, donanım sektöründe, POS sistemleri alanında, Türkiye'nin lider sistem entegratörü ve iş ortağı seçilen Ödeal, yazılım sektörünün mobil uygulamalar alanında en iyi 2. sistem entegratörü ve iş ortağı, hizmet sektörü, dış kaynak kullanım hizmetinde ise, en iyi 6. sistem entegratörü ve iş ortağı seçildi. Ayrıca, hizmet, yazılım ve donanım alanlarında ilk 100 sistem entegratörü ve iş ortağından biri oldu.

2020 yılında İlk 500 Bilişim Şirketi listesine 292. sıradan giren Ödeal, 2021 yılında listedeki yerini 68 basamak ilerleterek 224. sıraya yükseltti.

Ödeal'dan Ödül Getiren Başarılar

2014 yılında sektöre adım atan Ödeal, KOBI, küçük esnaf, zanaatkar ve serbest çalışanların kredi kartı ile ödeme alabilmesini sağlamak amacıyla cep telefonlarını birer POS cihazına çeviren 'Ödeal Cepte POS' uygulamasını kullanıma sundu. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan ve henüz finansal sistemle tanışmamış iş yeri sahiplerini bu sisteme dahil eden Ödeal, 2017 yılında ise, fiziki yazar kasa POS olan 'Ödeal POS'u kullanıma açtı. 2021 yılında, EFT POS çözümü olan 'Ödeal Sade POS'u da hizmete sunan Ödeal, son olarak 2022 yılında kurumsal müşterilerine özel, e-faturalı POS ürünü VUK 507'yle uyumlu çözümü geliştirdi.

Reyonda ödeme olanağı sunarak kasa kuyruklarını ortadan kaldıran "Ödeal API" gibi yeni teknolojilere de imza atan Ödeal, sektörde lider konuma gelerek aldığı yatırımlarla da adından söz ettirdi. 2021 yılında İngiltere kökenli SPG Holdings'ten 28.7 milyon TL'lik yatırım alan şirket, 2022'nin ilk günlerinde SaltPay'den 52 milyon TL'lik yatırım alarak yatırım turunu tamamladı ve Ödeal'ın değerini 525 milyon TL'ye çıkardı. Ödeal, yasal ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bunlara en hızlı ve en uygun ödeme çözümleri üreten öncü firma olma başarısını sürdürüyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Ödeal Kurucu Genel Müdürü Fevzi Güngör "Türkiye'nin alanında en saygın araştırmalarından biri olan Bilişim 500 Araştırması'na göre, POS sistemleri alanında sergilediğimiz başarının yanı sıra, ilk 500 bilişim şirketi sıralamasındaki hızlı yükselişimiz bizleri son derece mutlu etti. Ödeal'ın amacı Türkiye'de finansal teknolojiler alanını geliştirmek, büyütmek ve dünyada söz sahibi bir konuma gelmesine destek olmak. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla elde ettiğimiz başarı ve bu başarı ile global şirketlerin radarına girmiş olmamız bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" şeklinde konuştu.