Ödüllü Baristadan Worgshop

Medyafors Fuarcılık Maslak ofisinde hafta sonu gerçekleşen etkinlikte kahve çiftlikleri, iklim ve toprak koşullarının yanı sıra kavurma, öğütme ve harmanlamanın kahve çekirdeğine etkileri hakkında bilgi veren FM Kahve Barista Akademinin ödüllü baristası, kahve tutkunları için 3. Nesil kahve ve demleme metotlarına yönelik önemli paylaşımlarda da bulunarak, kahve çekirdeği, aromalar ve baristalık hakkındaki püf noktalarını aktarıp ekipmanların kullanım tekniklerini ayrıntılı

olarak gösterdi. Naim Koca’nın anlatımıyla kahvenin mis kokulu dünyasına unutulmaz bir yolculuk yapan Bayim Olur musun ekibi, daha sonra edindikleri bilgileri pratiğe dökerek eşsiz bir deneyim ve eğlence dolu bir gün geçirdi. Naim Koca; “20 yıldır kahve sektörünün içerisindeyim. 16 yıldır da sektörde eğitmenlik yapıyorum. 1.Nesil Türk kahvesi odaklı, 2.Nesilde Espresso makinalarına geçiş yapılması. 3. Nesil ise kişiye özel kahvedir. Kahve çekirdeğinin kavrulma tekniğinin farklılığı ve demlemede kullanılan ekipmanların kahve tüketene göre tercih yapılabilmesi bu nesil kahvelerin tercih edilmesindeki en büyük sebeplerden biri. Kahve severin hangi bölgenin kahvesini istediği, sade mi, sütlü mü içtiği, neyi sevip sevmediğini kişiye özel uygun kahveyi ve ekipmanı doğru bilmek gerekiyor. Kahve sektöründeysek tüketicinin ihtiyaçlarını görmemiz gerekiyor diyen Koca, sektöre ve kahve severlere daha fazla fayda sağlama adına hazırlık aşamasında olan 2. kitabımız ve Safranbolu’da inşaatı süren kahve müzesi projemiz için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.” dedi.

Hem tedarikçi hem de üretici olarak faaliyetlerini sürdüren FM Kahve Barista Akademi; kendi sektöründe öncü tedarikçiler arasında yer alıyor. Geniş ürün ve ekipman yelpazesi ile kahve sektöründe pek çok yeniliğe öncülük yapan, özel kahve harmanında ödüllü FM Kahve, kendi markaları olan Cafe Rino , Simonelli, Mr. Smooting dışında markalara özel ürünler konusunda da hizmet veriyor. FM Kahve sadece tedarikçi ve üretici olarak değil, işletmelerin sorumlu bir partneri gibi hareket ederek, kendi Barista Akademisi’nde işletmecilere eğitim ve teknik destek ihtiyacını ücretsiz olarak sağlıyor. FM Kahve Sektöre Personel kazandırmak ve gençlere iş imkanı sağlamak için de ciddi yatırımlar yapıyor.FM Grup Kurucuları, Mehmet Koca ve Fatih Çakır ‘ın ayrıca Franchise sistemi ile yönettikleri David People ve Kahve Limanı markaları yurt içi ve yurt dışında büyümelerini sürdürüyor.