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Ofix.com hizmet kalitesini belgelerle tescillemeye devam ediyor

Başarılı bir yılı geride bırakan Ofix.com, üst üste aldığı kalite belgeleriyle de adından sıkça söz ettirmeye başladı. 40 bin aktif müşterisiyle Ofis sarf malzemeleri tedariki pazarının önemli bir oyuncusu olan Ofix.com, sektörde en fazla kalite belgesine sahip olan şirket konumunda.

Ofix.com hizmet kalitesini belgelerle tescillemeye devam ediyor
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Başarılı bir yılı geride bırakan Ofix.com, üst üste aldığı kalite belgeleriyle de adından sıkça söz ettirmeye başladı. 40 bin aktif müşterisiyle Ofis sarf malzemeleri tedariki pazarının önemli bir oyuncusu olan Ofix.com, sektörde en fazla kalite belgesine sahip olan şirketlerden birisi konumunda.

Geçen yılı başarılı bir şekilde kapatan Ofix.com, üst üste aldığı kalite belgeleriyle de adından sıkça söz ettirmeye başladı. Ofis sarf malzemeleri tedariki pazarının önemli bir oyuncusu olan Ofix.com, sektöründe 4 farklı ISO kalite belgesine sahip olma sorumluluğunu taşıyor. ISO-9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO-10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO-14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS-18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan Ofix.com, 6 yıl içerisinde 200 bin civarı tüketiciye dokunmayı başardı.

“Kalite belgeleri bize yol gösteriyor”

Aldıkları belgelerin hizmet kalitesine verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu ifade eden Ofix.com CEO’su Gürkan Uğraş, yaptıkları için temelinde kaliteli hizmet anlayışının yattığını bildirdi. Geçen yıl bütün zorluklarına rağmen kendileri için iyi bir yıl olduğuna dikkat çeken Gürkan Uğraş, “Bu sene de pazardaki varlığımızı güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bizim işimizin özü kaliteli hizmetten geçiyor. Müşterilerimize verdiğimiz hizmeti en kaliteli şekilde sunmaya çalışıyoruz. Bu noktada kalite belgelerimizin her biri bizler için bir yol gösterici niteliği taşıyor. E-ticaret sektöründe en fazla kalite belgesine sahip olan şirketlerden birisi konumundayız” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Ofix.comÇevre Yönetim Sistemi
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