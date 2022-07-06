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Ömer Düzgün yeniden başkanlığa seçildi
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Ömer Düzgün yeniden başkanlığa seçildi

Organize perakendenin en önemli halkası olan yerel zincir marketlerin çatı örgütü TürIMG_0031kiye Perakendeciler Federasyonu’na bağlı Doğu Anadolu Perakendeciler Derneği’nin (PERDER) Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Bölgede önemli başarılara imza atan Ömer Düzgün, oybirliğiyle yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi

Ömer Düzgün yeniden başkanlığa seçildi

Perakende sektörünün en büyük örgütü olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) çatısı altında çalışmalarını sürdüren Doğu Anadolu PERDER’in Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum, Ağrı, Kars ve Bayburt kentlerinde 30 firmayla faaliyet gösteren Doğu Anadolu PERDER’in Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Ömer Düzgün oldu.

Oy birliği ile yeniden başkan olduğu için mutluluğunu dile getiren Ömer Düzgün, “Doğu Anadolu PERDER olarak 4 kentte faaliyet gösteriyoruz. 30 üye işletme ve buna bağlı 90 şubede, 1.800 kişiye istihdam sağlıyoruz. Derneğimiz her geçen gün büyürken biz de yeni üyelerimize yer seçimi, insan kaynağı kullanımı gibi konularda eğitimlerle deneyimlerimizi aktarıyoruz” diye konuştu.

Yerel perakende zincirlerin, ulaşılabilirlik açısından önemine dikkat çeken Düzgün, sözlerini şöyle sürdürdü: “PERDER olarak yerel bağların güçlenmesi konusunda çalışmalarımızı global işletme anlayışı ile sürdürüyoruz. Günümüzde yerel perakendecilik, global işletme anlayışı ile şekilleniyor. Bizler vergisini kazandığı şehre veren, sermayesini dışarı çıkarmayarak tekrar o bölgede yatırıma dönüştüren, hatta zaman zaman sektör dışı yatırımlarda bulunarak gayri safi milli hasılaya destek sağlayan yatırımcılarız. Sadece istihdam, gıda perakendeciliği ya da marketçilik yapmıyoruz. Yerelde ekonomiye güç katmaya, bölgenin büyümesine katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde yine perakendenin Doğu Anadolu’daki nabzı olmaya, sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda bulunduğumuz bölgeyi desteklemeyi sürdüreceğiz.”

Doğu Anadolu PERDER’in Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim kurulu şöyle belirlendi; Ömer Düzgün, Muharrem Özdemir, Yavuz Güney, Recep Özer, Şahin İncesu,
Kenan Genç

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Anahtar Kelimeler:
Ömer DüzgünPERDER
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