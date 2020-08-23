Omuz omuza verdik sanal fuarda yeni fırsatlara yelken açtık

EGD Başkanı Celal Toprak

Sanal fuar uzun zamandır konuşuluyordu. Ancak bu defa konuşmanın ötesinde bir zorunluluk haline gelmişti. Ve çok önemli isimlerin katıldığı ve açılışını Tahsin Öztiryaki’nin yaptığı konuyla ilgili bir online toplantı düzenlendi. Türkiye'nin önde gelen fuarcıları, yazılımcıları ve iş insanları bu ortak akıl toplantısında fikir yarıştırdı.

Bildiğimiz fuarları yapmanın koşulları yoktu. Kimse temas etmek istemiyordu. Üstelik uçuşlar da yapılmıyordu. Bu durumda başka bir şeyler yapmak gerektiğini üzerinde duruldu. En çarpıcı öneri bir fuar kenti olan İzmir’den geldi. İZFAŞ’ın Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu bombayı patlattı. Sanal fuara hazır olduklarını söyledi ve ekledi: “Önümüzdeki süreçte fuarlar hibrit şeklinde yapılacak. Buna da hazırız.”

Evet bir fuar şirketi hazır olduğunu ilan ediyordu. Ve Tahsin Öztiryaki’nin başlattığı hamleye Kimya İhracatçılar Birliği Başkanı Adil Pelister, TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder tam destek verdiklerini ilan ediyordu.

Bütün bu gelişmelere Ankara da kayıtsız kalmadı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerinin, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımının destek kapsamına alındığını açıkladı.

Konu üzerinde uzun süredir çalışan Türkiye İhracatçılar Meclisi çok önemli bir adım attı ve Sanal Fuarları Komitesi oluşturdu. Başkanlığı'na da Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar’i getirdi. Çok doğru bir isimdi Erkan Zandar… Görevi TİM Başkanı İsmail Gülle’den alır almaz kolları sıvadı. İZFAŞ’ın hazırız açıklamasını biliyordu. Hemen İZFAŞ’ın kapısını çaldı ve ilk sanal fuarı gerçekleştirdi. Çok sayıda bilinmeyen vardı ama Erkan Zandar cesur davrandı ve Türkiye’nin belki de dünyanın ilk sanal fuarlarından birini gerçekleştirdi.

İşte Shoedex 2020 Ayakkabı, Çanta Fuarı böyle açıldı. Açılışta Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da vardı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de oradaydı. Başkan Soyer bu konuda öncü olma isteğini dile getirdi.

Ve Türkiye iyi olma konusunda yarışa başlamıştı. Yarışın ilk etabı İzmir'indi ama diğer kentler de hazırlanıyordu. İzmir'in lider kalması için Başkan Soyer İZFAŞ’a tam destek veriyordu.

Bu işin mimarı Erkan Zandar ise bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşıyordu. İşlerin kilitlendiği bir dönemde tam 300 profesyonel ziyaretçiyi getirmeyi başarmıştı.O zaman fuarın ikincisi yapılmalıydı. Hemen ilan edildi. Eylül’de ikinci fuar yapılacaktı. Başvurular alınmaya başlandı. Sektörün lideri İtalya’dan hemen 10 dünya markası firma başvurdu. Almanya’nın çok önemli kuruluşları fuarda işbirliği için başvuruda bulundu.

Erkan Zandar’in başkanı olduğu sanal fuarlar komitesi de çalışmalarına aralıksız devam etti. Önce İZFAŞ ile formatı geliştirme çalışmaları yaptılar. Sonra dev bir gıda fuarı yapılması için düğmeye bastılar. Bir tarım ve gıda ülkesi Türkiye'nin bu konuda dünya markası olacak bir etkinliğe imza atmasını istiyorlardı. Bu konuda çalışmalar sürüyor. Ama çalışmaları neredeyse bitmiş olan hazır giyimcilerin etkinliğe gün sayıyor. Dünya modasının kalbi çok yakında Türkiye'de sanal fuarda atacak. Sonra kuyumcular harekete geçti. En revaçta takılar çok yakında Türkiye'de görücüye çıkacak.

Ve bomba haber geldi. Zuchex en az 108 ülkeden fiziksel ve online ziyaretçiyi bir arada ağırlamaya hazırlanıyor. Yani hibrit fuarı hayata geçirme çalışması içinde. Tarsus Turkey tarafından 10-13 Eylül tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleştirilecek olan etkinlik için Fuar Direktörü Ebru Causey bu yıl ilk defa “Online B2B” uygulamasının olacağını hatırlatıyor.

Bu arada yazılımcılar da sanal fuar için atağa kalktı. Melek Yatırımcı Hande Enes, Sanal fuar yazılımına yatırım yaptı. Yatırımını alan Gökmen Özdemir uçuşa geçti. ARGE düğmesine bastı ve yıl sonuna kadar 300 sanal fuarı hedefi koydu.