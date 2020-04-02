Önceliğimiz herkesi sağlıklı gıdaya ulaştırmak

Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, “Çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik tedbirlerimizi aldık. Çiftçilerimizden tüketicilerimize ulaşana kadar birçok kontrol noktasında gerçekleştirdiğimiz analizler ile ürünlerimizi en sağlıklı ve güvenilir biçimde tüm Türkiye’yle buluşturuyoruz. Yaşar Topluluğu olarak her zaman olduğu gibi, bu zor günlerde de ülkemizin yanındayız. Sürecin başından bu yana, gerek alınan önlemler gerekse bilgilendirmelerle konuyu önemle ele alan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası kapsamında, topluma ve sağlık konusundaki çalışmalara da katkı sağlamak amacıyla 1,5 milyon TL destek veriyoruz. Bunun yanı sıra, toplum sağlığı için pandemi ile mücadele kapsamında gece-gündüz mücadele veren sağlık çalışanlarımıza sağlıklı ve besleyici ürünlerimizi ulaştırarak onlara güç vermeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

1973 yılından bu yana Türkiye’nin sağlık, yenilik ve lezzet kaynağı olan Pınar markasıyla , Dünya’nın yaşadığı ve Türkiye’yi yakından etkileyen bu süreçte üretimin, tüm tedbirler alınarak, aralıksız sürdürüldüğünü belirten Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, “Hepimiz daha önce karşılaşmadığımız zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemi en sağlıklı şekilde atlatmak için başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı’mızın yönlendirmeleriyle çalışanlarımızın sağlığını korumak için tüm önlemlerimizi aldık. Türkiye’nin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için, gıda güvenliği tedbirlerimizi artırarak üreticilerimizden başlayıp tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm süreçlerimizde kontrollerimizi artırdık. Birçok kontrol noktasında gerçekleştirilen analizler ile ürünlerimizi en sağlıklı haliyle tüketicilerimize ulaştırmak için çalışıyoruz” dedi.

İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, “Bizler tüm önlemleri alırken, tedbirlerimizi eksiksiz uygulayan, varlıklarından her zaman güç aldığımız çalışanlarımız ve iş ortaklarımız; ürünlerimizin en sağlıklı haliyle tüketici ve müşterilerimize ulaşması ve ihtiyaç olunan ürünlere eksiksiz erişilebilmesi için fedakarca çalışıyor. Tedarikten üretime, satıştan tüketiciye kadar geçen her süreçte var güçleriyle çalışmaya devam eden çalışanlarımız ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyor, olağanüstü çabalarından dolayı onlarla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Sağlık çalışanlarına var gücümüzle destek oluyoruz”

Bu zorlu dönemde gece gündüz demeden görevini yapan sağlık çalışanlarına da destek olduklarını dile getiren Dr.Mehmet Aktaş, “Hepimizin özenli ve sorumlu davrandığı bu dönemde toplumun sağlığı için gece-gündüz demeden, fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlıklı ve besleyici Pınar ürünlerimizi Sağlık Bakanlığı aracılığıyla kendilerine ulaştırarak onlara güç vermeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Her zaman ülke faydasını göz ettiklerinin altını çizen Dr. Mehmet Aktaş, “Yaşar Topluluğu olarak ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına da 1,5 milyon TL ile destek veriyoruz. Hep birlikte sağlıklı günlere ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz” diye konuştu.