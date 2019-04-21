Ordu'ya yepyeni mağaza

Türkiye’nin önde gelen erkek moda markaları olan RAMSEY ve KİP’i bünyesinde bulunduran Gürmen Group, Karadeniz’in en gözde şehirlerinden Ordu’da 2006 yılında açılışını gerçekleştirdiği mağazasını yeniledi. Mükemmel bir alışveriş deneyimi yaşatmaya odaklı yalın bir mimariyle tasarlanan yeni mağazanın açılışı Ordu Valisi Seddar Yavuz, Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan ve Gürmen Group Markalar Kreatif Direktörü Altuğ Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Müşteri deneyiminin ön plana çıktığı yeni nesil mağazacılık anlayışı ile tasarlanan Ordu mağazasında RAMSEY ve KİP markalarının 2019 ilkbahar-yaz koleksiyonu da ziyaretçilerle buluştu. Erkek modasının öncü markalarından olan RAMSEY ve KİP’i bünyesinde barındıran Gürmen Group, bir yandan yurt içi ve yurt dışında açtığı yeni mağazalarla tüketicilerle buluşurken bir yandan da mevcut mağazalarını yenileyerek müşteri deneyimini en üst noktaya çıkarıyor.



Gürmen Group, RAMSEY ve KİP markalarını bir araya getirdiği ve yaklaşık 13 yıldır hizmet verdiği Ordu’da yepyeni mağazasında kusursuz bir müşteri deneyimi sunan yeni tasarımıyla tüketicilerle buluşuyor.



19 Nisan’da gerçekleşen mağazanın açılış törenine Ordu Valisi Seddar Yavuz, Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, Gürmen Group Kreatif Direktörü Altuğ Aydın ve çok sayıda davetli katıldı. Davetliler, kurdele kesiminin ardından mağazayı gezdi.



Grup olarak son 2 yılda açtıkları 13 yeni mağaza ile Türkiye’de 38 şehirde, RAMSEY ve KİP markalarıyla 98 mağazaya ulaştıklarını belirten Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan; “Gürmen Group olarak, tüm iş süreçlerimizi müşterimizi merkeze alarak kurguluyoruz. Yeni mağazalarımızı açarken ya da mevcut mağazalarımızı yenilerken müşterilerimize mükemmel bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Yalın mimarisiyle 320 metre kare alanda 2 katlı olarak tasarlanan Ordu mağazamızı da bu anlayışla yeniledik. Farkı kendi gözleriyle görmeleri için, Orduluları yenilenen mağazamızı ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.



Zeynep Doğan, Orduluların yeni mağazada takım elbiseden gömleğe, dış giyimden smokine, ayakkabı ve aksesuara erkeklerin modaya dair tüm beklentilerini karşılayacak; şık, kaliteli ve yenilikçi tasarımları bir arada bulabileceklerini de ifade etti.