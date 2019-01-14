Organik Ürünler Fuarı Anadolu'yu İstanbul'a taşıdı

Gittikçe büyüyen ve önem kazanan bir sektörü uluslararası alanda bir araya getiren tek ihtisas fuarı olma özelliği taşıyan ‘Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura'19’, İstanbul Fuar Merkezi'nde 9. kez düzenlendi. 10 – 13 Ocak tarihleri arasında Anadolu’yu İstanbul’a taşıyan fuar 22 ülkeden 17 bin ziyeretçi ağırladı. Etkinlikte arı zehri, içilebilir organik sirke, siyah sarımsak, köpekbalığı karaciğerinden yapılan krem, altın ve gümüş suyu, eşek sütü sabunu, katı saç kremi, misvak diş fırçası kadar birbirinden farklı birçok organik ve doğal ürün ile 122 firma yer aldı.



Son yıllarda tüketici bilincinin artması ve sağlıklı-doğal beslenmeye olan ilginin yükselmesi ile doğal-organik ürünler sektörü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yükselen pazarlar arasında yer alıyor. Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen fuarda, her derde deva doğadaki şifalı ürünler tek çatı altında toplanarak katılımcılar ile buluştu. Türkiye’nin ve Dünya’nın farklı yerlerinden birçok sektör profesyonelini bir araya getiren etkinlik tüm bölgelerde yetişen şifalı, doğal ,organik ürünler, beslenme ve diyet ürünler, anne – bebek ürünleri, vejeteryan – vegan ürünler, bitkisel kozmetik ve güzellik, doğal tedaviler – bitkisel içecekler gibi birçok bitkisel ürün grubu yer aldı. Fuarda ayrıca önemli konular uzman isimler eşliğinde çeşitli konularda konferanslarda düzenlendi.



Sektörün Gelişimine Katkı Sağladı



Hindistan, Sri Lanka, Rusya ve Peru’nun katılımcı ülke olarak yer aldığı Exponatura19’a, eczanelerden, marketlere organik ürün alıcılarından aktarlara, doğal ürün üreticilerinden ithalatçılarına kadar geniş bir ticari kitle katıldı. 4 gün boyunca ilginin yoğun olduğu fuar, hem sektörün gelişimine katkı sağlarken hem de gerçekleşen ticari faaliyetler ile de ihracat anlamında ekonomiye katkı sağladı.