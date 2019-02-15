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Orka Holding, beş kıtadan 80 ülkeyi İstanbul’da ağırlıyor

Orka Holding, düzenlediği dev organizasyonda dünyanın 80 ülkesinden gelen alım heyetlerini 24 Şubat tarihine kadar İstanbul’da ağırlayacak.

Orka Holding, beş kıtadan 80 ülkeyi İstanbul’da ağırlıyor
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Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile dünya moda perakendesinde söz sahibi Orka Holding, İstanbul’da düzenlediği geleneksel Yurtdışı Bayi Buluşmasının kapılarını dokuzuncu kez açtı. Moda perakendesinin lideri Orka Holding, düzenlediği dev organizasyonda aralarında İtalya, Almanya, Kanada, Çin ve Japonya’nın da olduğu dünyanın 80 ülkesinden gelen alım heyetlerini 24 Şubat tarihine kadar İstanbul’da ağırlayacak.
 
Organizasyona ilişkin detayların yanı sıra, Orka Holding markalarının özellikle küresel pazarda elde ettiği başarılar ve 2019 yılına ilişkin hedefler, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek basın toplantısında paylaşılacak. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de katılacağı 19 Şubat Salı sabahı düzenlenecek basın toplantısı 09:30 / 11:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
 
PROGRAM
 
TARİH:19 Şubat 2019, Salı

SAAT :09.30 – 11. 30
           09.30   Kahvaltı
           10.30   Toplantı

YER:   Pullman İstanbul Airport Otel, Yenibosna/İstanbul                  
           Adres: Yenibosna, Merkez mah. Asena sok. No:15
           Bahçelievler,34295 İstanbul

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Anahtar Kelimeler:
Orka HoldingDamatTweenD’S Damat
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