Otomotiv ve mobilya için esnek süngeri üretti

Türkiye’nin bakanlık onaylı ilk özel poliüretan Ar-Ge merkezine sahip şirketi Flokser Kimya, ürünleriyle birçok sektörün gelişimine katkı sağlıyor. Flokser Kimya’nın otomotiv, mobilya ve medikal sektörüne sunduğu poliüretan sünger sistemleri güvenlik, konfor, esneklik ve hafiflik gibi birçok kriteri aynı anda karşılıyor.

Sektörün ihtiyaçlarına cevap veriyor

Mobilya sektörü için geliştirilen, uzun ömür, konfor ihtiyaçlarına cevap verebilen poliüretan sünger sistemlerinin, polyol ve izosiyanat olmak üzere çift bileşenli sistemi bulunan bu poliüretan sistemler alçak ve yüksek basınç makineler ile istenilen kalıplarda uygulamaya olanak tanıyor.

Ayarlanabilir sünger sertliği

Plastik, metal ve tahta gibi destekleyici malzemelerle kullanıma uygun olan sünger sistemleri, geniş izosiyanat / polyol oranlarında çalışabilme özelliğiyle de kalıplanmış son ürünün sertliği istenilen ölçüde ayarlanabiliyor. Mobilyadan yatağa, medikal sektöründe ise sedyeden tekerlekli sandalyeye kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Otomotiv sektöründe konfor ve hafiflik sunuyor

Otomotiv sektöründe kullanılan poliüretan sünger sistemleri konfor, esneklik ve hafiflik gibi avantaj sağlayan özellikleri ile sektöre artı değer katıyor. Otomobillerin yanı sıra iş makinelerinden otobüslere hatta traktörlere kadar geniş bir kullanım alanı sunan poliüretan sünger sistemleri, yüksek elastikiyet, düşük kalıcı deformasyon ve yanmazlık özelliklerini bir arada sağlıyor.

Farklı alanlarda uygulama kolaylığı

Kalıplanarak şekillendirilen poliüretan sünger sistemleri, ihtiyaca göre daha esnek ya da daha yüksek mekanik özellikler sunuyor. Vakumlu deri üzerine uygulanabildiği gibi polyester ve alüminyum kalıplarla da kullanılabilme imkanı veriyor.

