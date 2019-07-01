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"ÖTV ve KDV indirimlerinde uzatma müjdesi bekliyoruz”

30 Haziran saat 24.00’de mobilyada ÖTV ve KDV indirimi sona erdiğini vurgulayan Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Odalar Birliği Mobilya Sektör Meclisi Başkanı Davut Doğan, sosyal medya hesabından yetkililere mesaj gönderdi.

"ÖTV ve KDV indirimlerinde uzatma müjdesi bekliyoruz”
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2018 Kasım ayında başlayan ÖTV ve KDV indiriminde süre önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılmış, daha sonra gelen yoğun talep üzerine 30 Haziran tarihe ertelenmişti. 

ÖTV ve KDV indirimlerinin kalıcı olmasının istihdamda sürdürülebilir bir büyüme yaratacağını belirten Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’ye sosyal medya hesabından seslendi.

30 Haziran saat 24.00’de mobilyada ÖTV ve KDV indirimi sona ereceğini vurgulayan Doğanlar Yatırım Holding Başkanı ve Doğtaş markasının kurucularından Davut Doğan, “Sayın cumhurbaşkanımızdan, Sayın hazine bakanımızdan ve Sayın maliye bakanımızdan ÖTV ve KDV indirimlerinde uzatma müjdesi bekliyoruz” dedi.

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KDV Ve ÖTV IndirimleriDavut DoğanDoğanlar Yatırım HoldingOdalar Birliği Mobilya Sektör Meclisi
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