Oyak Renault: Türkiye pazarına güveniyoruz

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Renault'un Türkiye'de faaliyetlerini 50 yıldır sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye pazarına,Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz ve burada yatırımlara devam edeceğiz. Gelecek yıl göreceksiniz çok güzel araçların lansmanını yapacağız." dedi.

Aoun,Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda bu yıl 27'ncisi düzenlenen İnsan Yönetimi Kongresi kapsamında "CEO Gözünden Türkiye'de İnsan Kaynakları" başlıklı bir konuşma yaptı.

Renault-Nissan-Mitsubishi otomotiv ittifakının geçen yıl dünya genelinde 11 milyon araç ürettiğini dile getiren Aoun, araç üretimi açısından en önemli grup olduklarını söyledi.

Aoun, dünya genelinde 122 fabrikalarının bulunduğunu kaydederek, ittifakın felsefesinin "bileşenleri, platformları, bilgi ve birikimler ile gücü paylaşmak" olduğunu anlattı. Bu sayede müşterilerine en uygun fiyatlı ve en kaliteli araçları üretmek vizyonu taşıdıklarını aktaran Aoun, hibrite inandıklarını, bu araçları ilk üreten grubun kendileri olduğunu anımsattı.

Aoun, Renault'un geçen yıl 4 milyona yakın araç ürettiğini belirterek, 134 ülkede bulunduklarını, dünyada 37'den fazla üretim sahalarının yer aldığını anlattı.

En önemli üretim fabrikalarından birisinin Bursa'da bulunduğunu dile getiren Aoun, fabrikanın üretim kapasitesi hakkında bilgi verdi.

Aoun, Renault'un Türkiye'de faaliyetlerini 50 yıldır sürdürdüğünü kaydederek, "Renault, Türkiye'de olmaya devam edecek. Türkiye pazarına, Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz ve burada yatırımlara devam edeceğiz. Gelecek yıl göreceksiniz çok güzel araçların lansmanını yapacağız. Ortağımız Oyak ile beraber çalışmaktan çok mutluyuz ve bu birliktelik sürecek. Oyak Renault her dakikada bir araç üretiyor. 24 saat boyunca her dakika bir araç üretiyor." yorumunu yaptı.

"Türkiye'de hibrit araçların üretimine başlayacağız"

Aoun, Türkiye'de üretim kapasitelerinin araçta 378 bin, motorda 920 bin adet olduğunu, üretimlerinin yüzde 80'ini ihraç ettiklerini belirterek, ülkenin en önemli ihracatçı şirketlerinden olduklarını hatırlattı.

"Bu yıl yaklaşık 70 ülkeye 3,4 milyar avroluk bir ihracat yapmış olacağız " diyen Aoun, Türkiye'de kendi motorlarını üreten tek marka olduklarını, aynı zamanda şasileri ve vites kutularını da ürettiklerini anlattı.

Aoun, bu yıl 6 milyonuncu aracı ürettiklerini kaydederek, üretimde ciddi bir görünülürlüklerinin bulunduğunu ve Türkiye'de pazar paylarının yüzde 19 olduğunu aktardı. Oyak Renault Genel Müdürü Aoun, "Türkiye'de dizel motorların üretimini azalttık ve benzinli motorlara ağırlık veriyoruz. 2020'de hibrit araçların üretimine başlayacağız." dedi.

"Türkiye harika üniversitelere sahip"

Aoun, Türkiye'de gerek şirketlerini anlatmak gerekse sektörle ilgili bilgi vermek için zaman zaman üniversiteleri gezdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Avrupa, Fransa ve çok sayıda ülkede üniversitelere de gittim inanın teknik, uzmanlık ve mühendislik açısından harika üniversiteleriniz var. Avrupa ile tamamen aynı seviyedeler. Biz Türk mühendislerimizi Japonların, Fransızların karşısına çıkarıyoruz. Hatta Türk mühendisler zaman zaman daha da iyi oluyor. Şu anda 70'ten fazla Türk mühendisimiz Türkiye dışında şirketimiz için çalışıyor. Türkiye'de yetkinliği artan mühendislerimizi Fransa'ya, Japonya'ya, Romanya'ya gönderiyoruz."