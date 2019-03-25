Öztiryakiler YKB Tahsin Öztiryaki'ye Yeşil Ekonomi Ödülü

Bu yıl beşincisi düzenlenenYeşil Ekonomi Ödülleri’ndejüri, Öztiryakiler YKB Tahsin Öztiryaki’ye ödül verdi. Tahsin Öztiryaki ödülünü, 2A Mühendislik Genel Müdürü Kadir Öğütcü’nün elinden aldı.



İş insanı, sanatçı, gazeteci ve sivil toplum önderlerinden oluşan jüri ödülün gerekçeli kararında şu ifadeleri kullandı:



“Çok sayıda ilke imza attı… Başarısı sadece mutfak endüstrisinde marka olup yüzlerce ülkeye ihracatla sınırlı. kalmadı. Her zaman Türk mutfağının da markalaşmasına önderlik yaptıkları için jürimiz oy birliği ile kendilerine ödül verilmesini kararlaştırdı.”



Geniş bir katılımla PERPA Konferans Salonu'nda yapılan ödül töreni Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin (YAPDER) tarafından destekleniyor.



Gazeteci Celal Toprak’ın Yeşil Ekonomi programında esinlenerek uygulamaya konulan ödüller ile insanlığa faydalı, çevreye duyarlı projeler üretmiş yerel yöneticileri, sivil toplum örgütü önderlerini, kamu ve özel kuruluşların yöneticilerini yüreklendirmek ve cesaretlendirmek hedefleniyor.



Geniş bir katılımla PERPA Konferans Salonu'nda yapılan ödül töreni Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin (YAPDER) tarafından destekleniyor.



Gazeteci Celal Toprak’ın Yeşil Ekonomi programında esinlenerek uygulamaya konulan ödüller ile insanlığa faydalı, çevreye duyarlı projeler üretmiş yerel yöneticileri, sivil toplum örgütü önderlerini, kamu ve özel kuruluşların yöneticilerini yüreklendirmek ve cesaretlendirmek hedefleniyor.



İŞTE O ANLAR;

