Paket yemek pazarı pandemide 10 kat büyüdü

Pandemiyle birlikte gelen kısıtlamalar ve değişen yemek kriterleri paketli yemek pazarına olan ilgiyi ve ihtiyacı artırdı. Abone sayılarının katlandığı, 1 yılda 10 kat büyümenin yaşandığı pazarda rekabet de arttı. Rekabet arttıkça inovatif uygulamalar çoğaldı.

Salgın döneminde yemek tercihlerinde hepimizin önceliği hijyen oldu. Hijyen sebebiyle mutfaklarını kapatan, dışarıdan aldığı taşıma yemek hizmetine güvenemeyen veya evden çalışma sistemine geçen işyerleri, çalışanları için abonelik yöntemiyle hizmet veren paketli ev yemeği hizmetine geçiş yaptı. Uyguladığı özel hijyen zinciri ve temassız teslimat sistemiyle özellikle iş yerlerinin ilk tercihi olan Meal Box’ın yaptığı araştırmaya göre, paketli yemek pazarı 1 yıl içinde rekor büyüme gösterdi. Bu büyüme paketli yemek pazarına yeni oyuncuların girmesine neden oldu. Artan rekabette öne çıkmak isteyen oyuncular, farklı çözüm arayışlarına girdi.

Rekabet kızıştı, inovatif uygulamalar ortaya çıktı

Paketli yemek sektörü hızla büyürken, sektörün oyuncuları rekabette sivrilebilmek için yemek çeşitliliğinden ambalajına, ödeme sisteminden konsept menülere kadar pek çok yeniliğe gidiyor. 5 yıl önce kurduğu temassız sistem sayesinde, pandemi döneminde başlayan ilgiyi bugün de kaybetmeyen Meal Box da tüketicinin beklentilerine ve ihtiyaçlarına yönelik olarak kendini sürekli yeniliyor. Kendini hızlı güncelleyen yapısı sayesinde sektörde ayrıştıklarını belirten Meal Box CEO’su Murat Demirhan; “Paketli yemek pazarına bu süreçte ilgi hayli arttı. Domine ettiğimiz sektörde son dönemde yeni oyuncu ataklarına şahit oluyoruz. Bu kadar çok oyuncu içinde öne çıkabilmek için teknolojiye, inovasyona ve üretim gücüne ihtiyaç var. Meal Box olarak kurulduğumuz andan itibaren stratejimizin özünde daima inovasyon var. ‘Meal Box’ta herkese uygun seçenek var’ dedik ve özel beslenme aboneliklerini devreye aldık. Öncelikle, sıcak yemek aboneliği haricinde diyet beslenme alanında Meal Box Fit’i ürün ailesine ekledik. Düzenli spor yapan kişileri de düşündük ve günlük ihtiyaç duyduğu yüksek protein içeren yüksek proteinli yemek paketlerini de ürünlerimiz arasına ekledik. Pandemi döneminde işyerlerini çıkmaza sokan yemek uygulaması konusuna çözümler getirdik ve “Evde Yemek Paketi” adını verdiğimiz 6 farklı çeşitten oluşan bir paket hazırladık. Son olarak da özel günleri pandeminin gölgesinde evlerimizde geçirirken, günün anlam ve önemine uygun ziyafet paketleri oluşturma fikrimizi hayata geçirdik. Hem kurumsal hem de bireysel abonelerimiz tarafından oldukça rağbet gören Yılbaşına ve Sevgililer Günü’ne özel konsept paketler kurguladık. Bu ürünlerle abonelerimiz daha da arttı” dedi.

Pazar, 1 yılda 10 katı büyüdü

Meal Box’ın paketli yemek aboneliği ile ilgili bilgi bankasından topladığı verilerle elde ettiği sonuçları değerlendiren Demirhan; “Tüm verileri analiz ettiğimizde ortaya çıkan sonuç, 2020’de pazarda yeni abone sayısında yaklaşık 125 bin kişilik artış yaşandığını gösteriyor. 2020’nin ilk çeyreğinde 5 kat büyüyen pazar, 1 yıl içinde 10 kat büyüme gösterdi. Sadece Meal Box’ın müşteri iletişim merkezine gelen çağrılarda ve site trafiğinde 10 kat artış gerçekleşti. Bu pazardaki aboneleri ağırlıklı olarak çalışanlar oluşturuyor” dedi.

Pandemide hayat kurtaran seçenek olarak öne çıkan paketli yemek aboneliğine ilginin “yeni normalde” de devam ettiğini söyleyen Murat Demirhan, “Bu süreçte şahlanmaya geçen paketli yemek hizmeti pandemi bittiğinde de şirketler tarafından en fazla kullanılan model olacak. Kendi mutfağı olmayan şirketlerin yanı sıra evinden yemek götürmeyi tercih eden çalışanların da sayısı oldukça fazla. Şirketlerde öğle yemeği alanında ciddi bir boşluk var. Bu boşluğu doldurmaya en büyük aday ise hijyen, lezzet ve fiyat avantajları açısından öne çıkan paketli sıcak yemek sistemi. Denetimli mutfaklarda, hijyenik koşullarda, özel şefler tarafından hazırlanan ev yemekleri kişiye özel kaplarda kişinin masasına kadar geliyor. Bu sadece çalışanlara değil, kendine uygun seçenek arayan herkese hitap eden bir çözüm. Dolayısıyla potansiyeli yüksek bir pazar” dedi.

Paketli yemek hizmetinde ilk kriter “şeffaflık” olmalı

Murat Demirhan, “Söz konusu yemek olunca, ne yenildiğinin, masaya gelene kadar hangi aşamalardan geçtiğinin önemi herkes için büyük. Meal Box olarak bu konuda her zaman şeffaf olduk. Özel olarak hazırlanan menülerimiz son derece hijyenik mutfaklarımızda haftalık ve aylık olarak uzman şeflerimiz, gıda mühendisimiz ve diyetisyenlerimiz tarafından hazırlanıyor. Porsiyonlara ayrılan yemekler, yüksek gıda standartlarına sahip mutfağımızdan kişiye özel kaplara konulduktan sonra otomatik makinelerde el değmeden paketlenerek çıkıyor. Teslimatlar, ekibimiz tarafından güvenli olarak dezenfekte edilen kişisel servislere taşınarak temassız bir şekilde gerçekleştiriliyor. Her ihtiyaca uygun seçeneğin yanı sıra fiyat avantajı ve hız da abonelik sisteminde mutlaka olması gereken faktörler. Alternatifleri artan abonelik sistemine geçmek isteyenler tüm bu unsurları dikkate alarak bir karar vermeli” dedi.