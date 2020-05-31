Pandemi sürecinde sigortacılar kar rekoru mu kırdı

Ülkemizi ve tüm dünyayı tehdit altına alan Pandemi süresi sigorta şirketleri için fırsat mı oldu? Bu konuda açıklamalar yapan Çağatay Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü ve Tüketici Sorunlar Derneği Sigorta Komisyon Başkanı Taner Çağatay konuyu Tüketiciler ve Sigorta sektörü acısından değerlendirdi. İşte Çağatay'ın görüşleri:

Pandemi kısıtlamaları ve zaman zaman uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla trafikte ki rahatlamadan dolayı kasko, trafik, sağlık, ferdi kaza branşlarında yaşanan hasarlar düştü. Sağlık branşlarında aciliyeti olmayan onbinlerce ameliyat ve tedaviler ertelendiği için sigorta şirketlerinin karlılık rekoru kırabileceği akıllara gelmektedir. Bu veriler çerçervesinde sigorta şirketleri 2ci çeyrekte karlılık açıklayacaktır. Bu bir ‘yalancı bahar’ olabilir.

Taner Çağatay konuyu sigorta şirketleri açısından yaptığı değerlendirmede sigorta nın kara gün dostu olduğunu hatırlattı Bilindiği gibi salgın hastalıklar (pandemi) sağlık sigortalarında genel şartlarında kapsam dışı olmasına rağmen sigortalıları , tüketicileri yalnız bırakmadı ve elini taşın altına koyarak Covid 19 un teşhis ve tedavisini iyi niyet ,jest ödemesi altında kapsam içine aldı. Hatırlanacağı gibi kasko poliçelerini genel şartlarında kapsam dışı olmasına rağmen kalkışma esnasında tankların araçlara verdiği zararları yine jest ödemesi kapsamında ödedi. Başımıza bu tür olaylar geldiği zaman hemen sigortamız varmı sorusu aklımıza geliyor.

Çağatay Sigorta Brokerliği olarak 20 yi aşkın sigorta şirktini temsil etmekteyiz ve yaptığımız görüşmelerde Mayıs ayında havuz poliçelerinin uzatıldığını buna istinaden bir ay boyunca bu döneme denk düşen yenilemeler için prim alınmadı. Hasarsızlık etkilenmez denilerek süre uzatıldı. Sigortalılar yenileme yenilemeleri erteledi. Özellikle kasko poliçelerinde düşüş yaşandı. Bunlar büyümeyi negatif etkiledi.

Salgın başladığında döviz kuru ile şu anki döviz kuru arasındaki fark hasar maliyetlerini artırdı. Tabi en önemli konu kısıtlamaların kalması ile sürücülerin ağırlıklı olarak toplu taşıma araçlarını kullanmak yerine kendi özel araçlarını kullanacak buda kazaların artış göstereceği endişesini doğurmaktadır.

Sağlıkta özel hastanelerin sigorta şirketlerinden talepleri SGK nın karşılamadığı pekçok kalemi kapsıyor. Covid 19 un tedavi kapsamına alınması ile sigorta şirketlerine maliyeti şu ana kadar 25 milyon TL civarındadır. Bu tür olaylar sigortanın ne kadar önemli ve ihtiyaç olduğunu hatırlatıyor Tüketicilerin bu tür beklenmedik olaylara önceden tedbirlerini alması önemlidir.