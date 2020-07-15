Pandemi sürecinde tarıma dev destek

Fatma Nur Önar yazıyor: Ekonomi dünyasının güçlü isimlerinden Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı Celal Toprak’ın KanalEkonomide İnstagram Hesabı üzerinden gerçekleştirilen "Ekonomide Kal" programına konuk olan TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner TürkTraktörl'e ilgili önemli açıklamalar yaptı.

TürkTraktör, TürkTraktör ’ün faaliyetleri ve pandemi süreci ile ilgili konuşan Aykut Özüner şu bilgileri verdi:

Bu sene 66. Yılını kutlayan Türk Traktör 13 senedir pazarın lideri bir kuruluş, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük traktör ihracatçısı. Yaklaşık 130 ülkeye ihracat yapıyor. İhracatın yaklaşık %80’i Amerika kıtası ve Avrupa ülkelerini kapsıyor.

Pandemi sürecinde sağlık ve tarımın değerini çok iyi anladık ve bu iki alan gözde konuma geldi. Sağlık ve tarıma verilen değer ve önem arttı.

Salgın sürecinde şirkette pandemi ekibi kuruldu ve farklı alanda aksiyonlar almak için alt yapı hazırlandı. Bayi ve müşteri kanadında neler yapmak gerektiği, üretim tesisleri ve ofislerde alınması gereken önlemler, çalışan motivasyonu ve tedarik zinciri gibi konularda altyapı hazırlandı.

Fabrikayı 3 hafta tatile alarak evden çalışmaya başladık ve fabrikadaki önlemleri arttırdık. Çalışma mesafelerin değerlendirdik ve çalışanlarımızın güvenliği için servis sayılarını arttırdık. Üretime kısıtlı bir kadro ile başlayıp zamanla bu sayıyı arttırarak devam ettik.

Aykut Özüner, Kovid-19 sürecinde sağlık sektörüne destek vermek ve sokağa çıkma yasağı sürecinde çiftçilere destek olmak için mobil servisler oluşturduklarını ve bu mobil servisleri servis desteğine ihtiyacı olan müşterilerine gönderdiklerini söyledi.

Servis otomotivin en önemli bileşenidir ve tarım için bu durum daha çok önemlidir. Aksi halde çiftçinin verimi ve kazancı kaybolabilir. Bu sebeple TürkTraktör olarak biz servis hizmetine çok önem veriyoruz. 450’ye yakın servis ağımız bulunuyor. Pandemi sürecinde mobil servisleri kurma amacımız hiçbir müşterimizi mağdur etmemektir dedi.

Müşterilerimiz ile satış sonrası irtibatı koparmıyoruz ve her türlü servis imkânı’ nı onlar için sunuyoruz.66. yılımızı kutlamamız ve pazarın lideri konumunda olmamız tesadüf değildir.

Coğrafi şartlar, iklim şartları, ekolojik şartlar gibi sebepler geniş bir ürün yelpazesi üretilmesine sebep oluyor. TürkTraktör olarak bizde sattığımız ürünler ile Türkiye’deki tarımı daha iyi bir noktaya getirmeyi hedefliyor ve bu sebeple her zaman tarım ve çiftçinin destekçisi oluyoruz.

Tarım ülkesi olan Türkiye’mizde tarım alanlarımızın verimliliğini attırmanın birçok bileşeni vardır. Kullandığımız tohum, iklim şartları gibi. Bu duruma mekanik olarak baktığımızda kullandığımız traktörde bu verimliliği etkilemektedir. Yeni nesil daha teknolojik traktörlerin tercih edilmesini bu duruma örnek gösteren Aykut Özüner mesela uydudan dümenli traktörün tercih edilmesi aynı iz alanında sürme ve ekim işlemini sağlar alan kaybı en aza iner diyerek örnek gösterdi.

Aykut Özüner, traktörün ülkemizde tarımla uğraşan halk tarafından sevildiğini yaklaşık 1.8 milyon civarında traktörün olduğunu söyledi. Bu rakamın içinde 25-30 yıllık traktörlerinde olduğunu ve bu eski mekanik traktörleri yeni teknolojik traktörler ile değiştirmek istediklerini “Bizim amacımız eski traktörleri yenilemek.” diyerek açıkladı.

Teknolojik traktör kullanmanın öneminden de bahseden Aykut Özüner, teknolojik traktör kullanmak tarımdan alınacak olan verimi arttırmakla kalmayıp üretim maliyeti gibi etkenleri de en aza indirerek karlılık sağlar ve biz TürkTraktör olarak çiftçilerimizin en iyi verimi ve kazancı sağlamalarını istiyoruz dedi.