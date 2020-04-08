Pandemi tarımın önemini bir kez daha öne çıkardı

Bu zorlu süreçte her sektörde olduğu gibi tarım sektörü de çok kritik bir dönemden geçiyor. Ürünler için ekim, dikim ve hasat zamanı başladı. Koronavirüsü nedeni ile bazı aksaklıklarda yaşanmıyor değil. Bu nedenle yaşanacak herhangi bir gecikmenin üreticiye, tüketiciye ve ülke ekonomisine zararı büyük olacağı söyleniyor.

Tam da bu noktada Güvenilir Ürün Platformu Genel Sekreteri Elif Attepe, “Tarımın Sürdürülebilirliği Çözüm Önerileri” konu başlıklı toplantıda tarım ve gıda sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getirdi.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, yeni dönemde sıkıntımız olmaması için ekmemiz ve biçmemiz gerektiğini söyledi.

Tarımın ne kadar önemli olduğu, Koronavirüs krizi ile gözler önüne serildiği toplantının özeti şu şekilde;

Şu anda stoklarımızda ürün sıkıntımız yok. Sektör olarak marketlere yapılan hücumun önüne geçtik. Fakat yine de ekip dikmeye devam etmeliyiz.

Hasadı Doğru Yapmalıyız

Bazı ürünler için ekip, dikme ve hasat zamanı. Hasadı doğru yapmak için çiftçiyi ve mevsimlik işçileri tarlada ekip, dikme işlemlerinin devam edebilmesi için önlem almalıyız. Orta vadede oluşacak büyük işsizliği bir şekilde tarıma yönlendirmenin yollarını aramalıyız.

Tarım ve gıda, savunma sanayisinden daha öncelikli olmalı

Tarım ve gıdada kendi kendine yeter bir ülke olmak savunma sanayisinden daha önceliklidir. Ortak geleceğimiz için tarımsal ürün arzının sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekiyor. Tarımsal üretimin gerçekleşmesi için verimli toprak, temiz su, ideal bir tohuma ihtiyaç var. Yıllardır iklim değişikliği gibi global krizlere karşı tarım sektörünün acil eylem planları oluşturulması gerekiyor.

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