Pandemide rotayı yurt dışına kırdı

Son üç aylık dönemde aralarında Japonya, Nijerya, Kenya, İsrail, Ürdün, Mali, Katar, Kanada, Türki Cumhuriyetleri, İsveç ve Almanya’nın da olduğu 21 farklı ülkeye mobilya satışı gerçekleştiren firma, beş dilde yayın yapan e-ticaret sitesi üzerinden dünyanın her noktasından sipariş alıyor.

“Pandeminin başında özellikle sokağa çıkma kısıtları ve ertelenen düğünler nedeniyle yurt içi satışlarında ciddi bir durgunluk yaşadık. Bu süreçte ötelenen mobilya alışverişleri, yeniden normale dönüşle birlikte yeniden başladı. Ancak yurt dışından Türkiye’ye mobilya almaya gelen müşteri sayısı henüz eskiye dönmüş değil” diyen Evgör Mobilya sahibi Mahmut KIR, firma olarak, bu açığı online mağazacılıkla kapatmaya odaklandıklarını söyleyerek, yakın coğrafyanın yanı sıra Japonya’ya bile mobilya sattıklarını belirtti.



Kurulduğu 2004 yılından bu tarafa mobilya ve aksesuar ürünleriyle 60 binin üzerinde ailenin evine giren Evgör, pandemi döneminde lüks konsepte girdi. İstanbul’daki mağazasında modern, avangart ve klasik tarzdaki yeni lüks koleksiyonlarını sergileyen marka, 5 dilde yayın yapan Evgorluxury.com adresi üzerinden de dünyanın hemen her kıtasından mobilya siparişi alıyor. Firma, sadece son üç ayda Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika kıtasından 21 farklı ülkeye lüks mobilya satışı gerçekleştirdi. Evgör Mobilya sahibi Mahmut KIR, bundan sonraki süreçte yurt dışında yeni pazar arayışlarına devam edeceklerini söyleyerek, “Hedef ülkelere yönelik işbirliği görüşmelerimiz sonuçlanmak üzere. Şimdilik mağazalaşma yerine temsilcilik alt yapısı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, yılsonuna kadar en az 4-5 ülkede Evgör Mobilya temsilcilikleri oluşturacağız” dedi.

