Pandemiyi dinlemedi tam 19 mağaza açtı

“Kanat Açalım Yeniliğe” mottosuyla 2021 yılına “merhaba” diyen Kelebek Mobilya, yılın ilk çeyreğinde mağaza yatırımında önemli atılımlar gerçekleştirdi. Ürünlerini geniş dağıtım kanalları, hızlı ve kaliteli satış sonrası hizmetleriyle birlikte Türkiye’nin en ücra köşesine kadar ulaştıran Kelebek Mobilya, ilk çeyrekte yurt içinde 18, yurt dışında ise 1 adet olmak üzere toplam 19 mağaza açılışına imza attı. Kelebek’in yılsonundaki hedefi ise yurt içinde 30 yeni mağaza daha açmak ve 11 ülkeye daha giriş yapmak…

Kurulduğu günden bu yana teknolojiden ilham alarak katma değeri yüksek koleksiyonlarını takipçileriyle buluşturan Kelebek Mobilya, mevcut pazarlarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Geniş dağıtım kanalı, hızlı ve kaliteli satış sonrası hizmetleriyle Türkiye’nin dört bir yanına ulaşmasının yanı sıra 32 farklı ülkede faaliyet gösteren Kelebek, 2021 yılında da mağaza yatırımlarına devam ediyor.

“Kitlesel marka olma hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyoruz”

Düzce’de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretim gerçekleştiren Kelebek Mobilya, ilk çeyrekte yurt içinde 18, yurt dışında ise 1 olmak üzere toplam 19 mağazanın açılışını gerçekleştirdi. 2021 yılında hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Kelebek, yılsonunda Türkiye genelinde 30 yeni mağaza daha açmaya ve yurt dışında ise 11 farklı ülkeye daha giriş yapmaya hazırlanıyor. Kelebek’in mağaza yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Kelebek Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Tolga Kaya, “Kelebek Ailesi’ne katılacak yeni lokasyonlarımız ile kitlesel marka olma hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyoruz. Üreterek istihdama ve ülke ekonomimize destek vermek, bunu yaparken de dünyanın önemli markalarından biri haline gelmek en öncelikli hedefimiz. Bu hedefe giden yoldaki zorlu yolculuğumuzda bize eşlik eden tüm bayilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Kelebek Mobilya Hakkında:

Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 160’ın üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.

Kelebek Mobilya’nın ilk çeyrekte açılan mağaza listesi

✔ İstanbul: Şişli, Maltepe 2, Ataşehir, Silivri, Bahçelievler

✔ Ankara: Yenimahalle (2 adet), Çankaya

✔ İzmir: Kısıkköy

✔ Balıkesir: Altıeylül

✔ Yalova: Çiftlikköy

✔ Aydın: Didim

✔ Kayseri: Kocasinan

✔ Mardin: Midyat

✔ Muğla: Dalaman

✔ Şanlıurfa: Karaköprü

✔ Hatay: Samandağ

✔ Bursa: Mudanya

✔ Yurt dışı: Irak