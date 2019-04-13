Paris Türk firmasını ödüle layık gördü

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren, üretimi ve tescili kendisine ait olan Almediko ürünleri, dünyanın en prestijli yarışmalarından olan "World Quality Commitment”ta birinci oldu. İş dünyasının Oscar'ı kabul edilen törende ilk kez bir Türk firmasının ödül alması heyecan yarattı. Her yıl dünyanın dört bir yanından yüzlerce global şirket temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "World Quality Commitment” ödül töreninde bu sene Türk Firması Almediko ödül aldı. Bu ödülle ilgili konuşan Genel Müdür Ümit Güneş, "Kalite ve mükemmelliğe olan bağlılığımızı uluslararası platforma taşıyabilmek ve karşılığında mükafatlandırılmak gurur verici" dedi.



İş Dünyası'nın nobeli olarak tanımlanan ve en prestijli iş ödülleri olarak bilinen "World Quality Commitment” ödülünü inovasyon ve mükemmelliyetçilik dalında ilk kez bir Türk firması Almediko aldı. Ödül geçtiğimiz hafta, Paris’te düzenlenen törenle Almediko Genel Müdürü Ümit Güneş'e takdim edildi. 33 yıldır düzenli olarak verilen uluslarası bu ödül organizasyonunda, 118 ülkeden katılan şirket temsilcileri, sunulan adaylar için oylarını belirliyor. Tüm dünyadaki global şirketlerin arasında yapılan ödül töreninde, bu yıl diğer aday kurumları eleyen Almediko birinci oldu. "Yenilik ve Mükemmellik'te Uluslararası Kalite Yönetimi Altın Kategori" dalında alınan ödüllerin kıstası; "İnsanlığa fayda sağlayan inovatif ürünler geliştirmek, sektörlerinde sürdürülebilir ve yenilikçi çalışmalar yapmak."



Lider kurumlara veriliyor Sürdürülebilir büyüme konularında uzman uluslararası kuruluş Business Initiative Directions (BID) tarafından sektöründe lider kurumlara verilen ödül "İnnovasyon avcıları" tarafından gösterilen adaylar arasından seçiliyor. Adaylardan habersizce yapılan seçimler ve gizli incelemeler sonucunda birinci belirleniyor. Dünyanın en önemli kalite ödüllerinden biri olarak bilinen "World Quality Commitment”, yer aldığı sektöründe kalite ve inovasyonu temel prensip edinen lider kuruluşları teşvik etmek amacıyla her yıl Paris’te düzenleniyor. Sektörlerinde sürdürülebilir ve yenilikçi çalışmalar yapan kurumlara veriliyor.

Ödül organizasyon komitesinden Jose E. Pietro, sunum sırasında şu açıklamayı yaptı; ‘’118 ülkeden çeşitli sektörlerden oluşan Uluslararası Aday Belirleme Komitesi oylarıyla ve İspanya Teknik Üniversitesi yetkililerince Almediko Health Care bu ödüle hak kazandı. Kalite, sürekli gelişim ve sürdürebilirlik anlayışıyla insanlığa fayda sağlayan inovatif ürünleri geliştirip üreten bir firma olarak uluslararası platformda vasıf kazandı ve birinciliği elde etti."



Kaliteyi uluslararası platforma taşıyabilmek Almediko Health Care Genel Müdürü Ümit Güneş ise ödülle ilgili şunları söyledi; ‘’Kaliteli bir hayat ve sağlıklı yaşlanabilmek adına yenilikçi yöntemler geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile yapmış olduğumuz ortak Ar-

Ge ve üretim çalışmalarımız ile çalışma ahlakımız ve güvenilirliğimiz, sürdürebilir ve mükemmel üretim politikamızla dünyada 29 ülkede yerimizi aldık. Yeni inovatif buluşlar ile kaliteli ürünler oluşturduğunuzda tüm dünyanın bize doğru koştuğunu gördük. Bunun en iyi örneği olduğumuzu düşünüyoruz. Bu bizi daha fazla hırslandırıyor ve geleceğe daha fazla yatırımlar yapmamız için teşvik ediyor. Kalite ve mükemmelliğe olan bağlılığımızı uluslararası platforma taşıyabilmek ve karşılığında mükafatlandırılmak gurur verici.’’



1999 yılında ilaç sektöründe üretim ve dış ticaret şirketi olarak kurulan Almediko Health Care, Hemoroid ve Anal Fissür hastalarının şikayetlerini azaltmak ve ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış ürünler ile böbrek yetmezliği, tırnak batması, dishidrotik egzama ve gastrointestinal bozukluklar için tamamen kendi geliştirdiği dünyada muadili olmayan ürünler geliştiriyor ve üretiyor. 29 ülkeye pazarlanan bu ürünlerin AR-GE ve üretim faaliyetleri Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ‘nde gerçekleştiriliyor. Ulusal ve uluslararası piyasada sürekli pazar payını arttıran , sanayi ve üniversite birlikteliği ile pazar ihtiyaçlarına farklı çözümler bularak pazara öncülük eden Almediko , madde ve sıvı analiz laboratuvar hizmetlerini Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Çözelti Laboratuvarı ile ortak bir proje kapsamında sürdürüyor.