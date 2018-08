Paşabahçe mağazalarından Akmerkez'de yeni konsept Ev ve yaşama dair binlerce fikir sunan Paşabahçe Mağazaları, İstanbul’un en gözde noktalarından birinde bulunan Akmerkez’de açtığı yeni mağazasıyla hayatı güzelleştirmeye devam ediyor. Paşabahçe Mağazaları, Nude markası ile saygın tasarımcıların birbirinden özel parçalarını da oldukça geniş bir ürün gamı ile Akmerkez mağazasında bir araya getiriyor.

1.08.2018 Türkiye’nin en değerli markalarından olan Paşabahçe Mağazaları, mağaza zincirini genişletmeye devam ediyor. Paşabahçe Mağazaları İstanbul Akmerkez’de açtığı yeni mağazası ile mağaza sayısını 52’ye çıkardı.



Ev ve yaşam alanlarının vazgeçilmezi Paşabahçe Mağazaları, yeni mağazasını İstanbul’un en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Akmerkez’de açtı. ‘Yaşam’ ve ‘Butik’ temalarının yer aldığı 350 metrekarelik mağazada yüzlerce kadeh, karaf, vazo, kâse, kupa, çerçeve, sofra ve mutfak aksesuarları ile daha pek çok ürün her zevke ve bütçeye uygun seçenekleriyle tüketicilerle buluşuyor.



İstanbul’un vazgeçilmez yaşam alanlarından biri olan Akmerkez’deki Paşabahçe mağazasında, Şişecam Topluluğu’nun global tasarım markası olan Nude ürünleri de özel olarak tasarlanan 85 metrekarelik bir alanda satışa sunuluyor. Tüm koleksiyonlarını “Simple is Beautiful” (Yalın Güzeldir) felsefesi ile tasarlayan Nude; Ron Arad, Nigel Coates, Joe Doucet, Pentagon Design, Tomas Kral, Mikko Laakkonen, Tamer Nakışçı, Erdem Akan ve Ali Bakova’nın da aralarında olduğu dünyaca ünlü tasarımcıların özel parçaları ile dikkat çekiyor.



Nude markasına ait Mist ve Nest Koleksiyonları Akmerkez Paşabahçe Mağazası’na ışıltı saçıyor

Tasarımda yalınlığı tercih eden ama aynı zamanda yaşam alanlarına renklerle enerji vermek isteyenler için Mist koleksiyonunda yer alan vazolar renkleriyle ev ve ofislere şıklık katarken, Nest şekerlikler ise bulunduğu ortama neşe ve enerji saçıyor.





Tasarım Zarafetle Buluşuyor; Nude Beret ve Wayne Koleksiyonları

Nude tasarım ekibinden Umut Karaca’nın tasarımı Wayne serisi, camın estetik görünümünü ve parlaklığını ön plana çıkarırken zarafetiyle göz kamaştırıyor. Yetenekli Alman tasarımcı Sebastian Herkner’in Nude için tasarladığı, üç boy zarif saklama kaselerinden oluşan Beret koleksiyonu ise Fransızların ünlü şapkası “Beret”ten ilham alıyor. Pirinç kapakları ve karamel, amber, kobalt, petrol yeşilinin birleşimlerinden oluşan “Beret” serisi üç boy alternatifiyle öne çıkıyor.



Her yerden rahatlıkla ulaşılabilen Akmerkez’deki mağazada dünyaca ünlü Slovak tasarımcı Tomas Kral’ın Nude markası için tasarladığı Parrot sürahi ve bardak takımı eğlenceli sofralar için işlevselliği ve şıklığı bir arada sunuyor. Yine Nude markası altında ünlü tasarımcı Defne Koz’un tasarladığı Layers serisi se çeşitli yarı saydam formların üst üste gelmesine izin vererek, birbirine bağlanan grafik biçiminde üflemeli cam vazolardan oluşuyor.



Paşabahçe Mağazaları’nın Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları’nın 13’üncüsü olan Camda Dünya Mirası Koleksiyonu’nun sınırlı sayıda üretilen ürünlerinin de sunulduğu yeni mağazada, sudan ilham alınarak tasarlanan yeni Omnia Su Koleksiyonu da tasarım ve cam tutkunlarını bekliyor.



Tarih ve sanatseverler Camda Dünya Mirası koleksiyonunda yer alan ve Bahreyn’de düzenlenen 42. Dünya Mirası Komite toplantısı sonrası “Unesco Dünya Mirası Listesi” nde kalıcı olarak yerini alan ‘Göbeklitepe Figür’ ve ‘Göbeklitepe Dikilitaş Obje’ ürünlerini Paşabahçe Mağazaları’nın Akmerkez’deki yeni mağazasında görebilecekler.



Paşabahçe Mağazaları’nın kültür ve gelenekten beslenen özgün Türk camcılığını geleceğe taşıma anlayışı doğrultusunda lanse ettiği yeni “Omnia Su Koleksiyonu’ dünyaca ünlü tasarımcılar ve genç yeteneklerin sudan ilham alarak tasarladıkları 150’den fazla farklı ürünü tasarımda modern çizgiler sevenlerin beğenisine sunuyor.

Paşabahçe Mağazaları’nın 52. mağazası olan Akmerkez Mağazası’nda ayrıca Selçuk Demirel ve Behiç Ak gibi ünlü sanatçıların fikir ve çizgilerini taşıyan ‘İmza’ ve ‘Yansımalar’ koleksiyonuna ait seçili parçalar da satışa sunuluyor.



İstanbul’un en gözde noktası Etiler’de bulunan Akmerkez’de müşterileri ile buluşacak olan Paşabahçe Mağazaları, yeni konsepti; yepyeni mağazası ve hayata değer katan ürünleriyle müşterilerini bekliyor.