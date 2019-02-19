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Paşabahçe Ürün Setleri Arda Türkmen'in lezzetli Tarifleri İle Genişliyor

Mutfakların yenilikçi markası Paşabahçe, yemek yapmayı keyifli hale getiren ünlü şef Arda Türkmen ile işbirliğini yeni ürün setleriyle genişletiyor. Bir Fransız klasiği olan krem karamel ve sufle, Borcam fırın kabı setleriyle sofralara lezzet katıyor. 

Paşabahçe Ürün Setleri Arda Türkmen'in lezzetli Tarifleri İle Genişliyor
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Cam en eşyasının lider markası Paşabahçe, Türkiye’nin ünlü şeflerinden Arda Türkmen’in ideal tarif ölçüleri doğrultusunda hazırladığı Borcam krem karamel ve sufle fırın kaplarını tatlı severlerle buluşturuyor.

Uzun yıllardır Paşabahçe ile keyifli bir işbirliği içinde olan Şef Arda Türkmen’in ideal tarif ölçülerinden yola çıkılarak hazırlanan ısıya dayanıklı fırın kapları, evde tatlı yapmak isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor. Arda Türkmen ile krem karamel fırın kabı ve sufle fırın kabı seti, tek porsiyonluk lezzetleri Borcam kalitesiyle sofralara taşıyor.

Çok sevilen ‘Paşabahçe Arda Türkmen ile Lezzete Hazırlık Seti’ ise yeniden raflardaki yerini aldı. 3 boy karıştırma kabı bulunan set ısıya dayanıklı yapısıyla mutfaklarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca sette Türkmen’in tüm tariflerinde ölçü bardağı olarak kullandığı ve yemek tariflerini kolaylaştıran Paşabahçe’nin klasik 52050 su bardağı da yer alıyor. 

Ekranların sevilen yüzü Arda Türkmen ve Paşabahçe’nin işbirliği yeni ürünlerle mutfaklardaki yerini almaya devam edecek.

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PaşabahçeArda TürkmenSufleTatlı
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