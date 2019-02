Perakende sektörüne "Değer" katanlar YZB 2019’da buluşacak

Federasyonu (TPF) tarafından bu yıl 17-18 Nisan 2019 tarihlerinde 11’inci kez düzenlenecek YZB, “Değer” ana temasıyla kapılarını aralayacak. Organizasyon, yeni ürün, hizmet ve konuşmacılarıyla gıda ve perakende sektörünün geleceğine iki gün boyunca ışık tutacak.



Organize perakendenin en önemli halkası olan yerel zincir marketler, 17-18 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 11'inci kez bir araya gelecek. TPF tarafından düzenlenen Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) 2019, üreticiden tedarikçiye, organize gıda perakendesinin zincir market temsilcileri ile sektörün önde gelen ulusal ve çok uluslu markalarını bir araya getirecek.



Organizatörlüğünü Focus Fuar ve Kongre Yönetimi'nin üstlendiği YZB 2019'da tüketicilerinin her ihtiyacını gözeterek gıda ve perakende sektörüne değer katan sektörün tüm oyuncuları bir araya gelecek. İki gün sürecek etkinlikte katılımcı ve sponsor firmalar, temsil ettiği 300 markanın yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak.



2013 yılında perakende sektöründeki insan gücü, 2014’te sektörde markalaşmanın faydaları, 2015’te perakendenin teknolojik dönüşüm, 2016 ve 2017'de ise sektörün verimlilik konuları, 2018'de ise çevre konularının masaya yatırıldığı organizasyonda bu yıl duayen isimler sunumlarıyla gıda ve perakende sektörünün geleceğine "Değer" katacak.



YZB'nin 11'inci yılında da dolu dolu bir içerikle kapılarını aralayacağını belirten Focus Fuar ve Kongre Yönetimi Genel Müdürü Özlem Adıgüzel; "Her yıl belirlenen ana tema doğrultusunda perakende sektöründe geleceğe dönük yol haritalarının çizilmesine ev sahipliği yapan Yerel Zincirler Buluşuyor’da bu yıl “Değer” teması her yönüyle ele alınacak. YZB, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019’da da fuar ve kongre olmak üzere iki ayrı bölümde gerçekleştirilecek. 8 binin sektör temsilcisini ağırlayan YZB’nin fuar alanında bu yıl market raflarında karşılaşacağımız yeni ürünleri, ekipmanları, teknolojileri, hizmetleri yakından göreceğiz. Geçtiğimiz yıl 22 konuşmacının yer aldığı YZB, bu yıl da birbirinden değerli isimleri konuşmacı olarak ağırlayacak. Üretici, yerel zincir ve tüketici üçgeninin köprüsü YZB ile iki gün boyunca sektördeki iş birlikleri güçlenecek” açıklamasını yaptı.



"ÜLKEMİZE VE SEKTÖRÜMÜZE DEĞER KATIYORUZ"



YZB 2019'da ülke olarak içinde bulunulan zorlukları görmezden gelmek yerine nasıl fırsatlar barındırdığını, sahip olunan imkanların daha iyi nasıl değerlendirebileceğini YZB’ye katılan marka ve konuk konuşmacılarla paylaşılacağına dikkat çeken TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek şöyle konuştu;



“Türkiye ekonomisi, sektörümüz son bir yılda önemli sınavlar verdi. Mevcut ekonomik ortam nedeniyle marketler ve tüketiciler raf fiyatları konusunda birçok kez karşı karşıya geldi. Yerel zincirler olarak hükümetimizin vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak, rahatlatacak, Türkiye ekonomisi için hayata geçirdiği tüm girişimleri destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Gün, birlik olma günü. Bu yılki YZB’de ülke ekonomisine, istihdama, tedarikçilerine, tüketicilerine, bulundukları şehirlere değer katanlarla 11'inci kez bir araya geleceğiz. Elimizdekileri daha iyi değerlendirmenin yollarını, ülkemize değer katmanın yeni yöntemlerini YZB 2019'da hep birlikte dinleyeceğiz. Türkiye’nin yanı sıra yüzlerce ülkede operasyonlarını sürdüren yerli ve yabancı markaların sponsor, perakende sektörüne yön veren markaların katılımcı olduğu YZB 2019’a sektördeki tüm paydaşlarımızı geleceğimizi şekillendirmek, ülkemize, tüketicilerimize değer katmak için bekliyoruz.”