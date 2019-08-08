Pet şişeden kumaş üretecekler

Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç: “Dünyanın bugün gündemine aldığı sürdürülebilir tekstil üretimini biz 60 yıl önce rahmetli babamla birlikte gerçekleştirdik. Pamuk atıklarından iplik ve kumaş üreterek çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışın tekstille buluşmasını sağlayan ilk firmalardanız. İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı, kalite, güven ve müşteri memnuniyeti odaklı misyonumuzla uluslararası markaların ilk tercihi olacağız.”



RIL Polyester Pazarlama Grup Başkanı Gunjan Sharma: “Tekstilden kaynaklı karbon ayak izi yıllık 1,2 milyar ton civarında. Bu miktar tüm uluslararası uçuşları ve deniz taşımacılığın sebep olduğu toplum miktardan fazla. Kıvanç ve Reliable ortaklığı, sürdürülebilir moda için mükemmel bir temel oluşturacak. Global markalar için birlikte güven sağlayacağız.”



İş birliği yapılan Recron® GreenGold ve R|Elan ™ GreenGold elyafları, karbon ayak izini yüzde 30 azaltıyor, üretimde kullanılan suyun yüzde 90’ı ise dönüştürülüyor. Zararlı gübre ve zirai ilaç kullanımını da azaltan elyaflar, üstün beyazlık, renk çeşitliliği, boya garantisi, dayanıklılık da sunuyor.



Türkiye tekstil sektörünün köklü gruplarından Adana merkezli Kıvanç Tekstil, global karbon emisyonunun yüzde 10’undan sorumlu moda endüstrisinde öncü olmak ve çevre dostu yüksek performanslı ürünler üretmek amacıyla küresel bir iş birliğine imza attı. Kıvanç Tekstil, merkezi Hindistan’da bulunan, yıllık 90 milyar dolar ciroya sahip dünyanın en büyük entegre polyester elyaf üreticisi Reliance Industries Limited (RIL) ile güçlerini birleştirdi.



Yapılan anlaşma ile Kıvanç Tekstil, Reliance firmasının Recron® GreenGold elyaflarının Türkiye’deki tek distribütörü oldu. Kıvanç Tekstil, böylece tüm müşterilerinin sürdürülebilir özellikli elyaf ve ipliklere daha kolay ulaşmasını sağlayacak. Firma, aynı zamanda Adana’daki entegre dokuma kumaş üretim tesislerinde pet şişe gibi geri dönüşümlü materyallerden R|Elan ™ GreenGold iplik ve kumaş üretme imkanına kavuşacak ve gezegenimizin sürdürülebilirliğine büyük katkı sunacak.



Türk tekstil sektörünün 13. büyük ihracatçısı olan, çok çeşitli karışımlarda yıllık 18 milyon metrekare kapasiteye sahip Kıvanç Tekstil’in RIL ile iş birliği ve distribütörlük anlaşmasına ilişkin detaylar, Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Kıvanç, Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç ve Reliance Industries Limited Polyester Pazarlama Grup Başkanı Gunjan Sharma’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve iş dünyasından çok sayıda başarılı ismin katıldığı davette paylaşıldı.



Kıvanç Tekstil’in üretim mükemmelliği daha da gelişecek



Etkinlikte konuşan Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, Hindistan'ın aynı zamanda en büyük özel sektör şirketi olan RIL ile yapılan anlaşmayı değerlendirdi. Zeki Kıvanç, iş birliği ile dünyada giderek artan çevre dostu tekstil ürünleri talebini karşılayacaklarını, tüm uluslararası markalara ve üreticilere en iyi kalitede çevre dostu tekstil çözümleri sunacaklarını kaydetti. Zeki Kıvanç, şöyle konuştu:



“Kıvanç'ın üretim mükemmelliği, yüksek kaliteli GreenGold elyafları ve Reliance'ın teknik ekibinin katkıları ile desteklenecek ve en iyi kalitede sürdürebilir kumaşlar üretilecektir. Dünyanın bugün gündemine aldığı sürdürülebilir tekstil ürünlerinin üretimini, biz 60 yıl önce rahmetli babamla birlikte gerçekleştirdik. Daha o yıllardan başlayan serüvenimizde pamuk atıklarından iplik ve kumaş üreterek çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışın tekstille buluşmasını sağlayan ilk firmalardan biriyiz. Bugün de Reliance ile kurduğumuz iş birliği ile bunu bir adım öteye taşıyarak, geri dönüştürülmüş polyester elyaf, iplik ve kumaşı sektörümüze kazandıracağız. İnsan sağlığına ve çevreye duyarlı, güvenilir, müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteli kumaş üreten bir marka olma misyonu ile yola çıktık. Yenilikçiliğimiz ve kalitemizle, dünya modasına yön veren markaların ilk tercihi olma vizyonumuzu gerçekleştirmek için üretimin her aşamasında çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yaklaşımlarımızdan asla taviz vermedik, vermeyeceğiz.”



Sharma: “Sürdürülebilir modada dünyada öncü olacağız”



RIL Polyester Pazarlama Grup Başkanı Gunjan Sharma da yaptığı konuşmada şunları söyledi:



“Tekstilden kaynaklı karbon ayak izi yıllık 1,2 milyar ton civarında. Bu miktar tüm uluslararası uçuşlarının ve deniz taşımacılığın sebep olduğu toplam miktardan fazla. Bu nedenle artık moda endüstrisi yönünü değiştirmeli ve sürdürülebilir moda trend olmalı. Dünyada da zaten çevre dostu ürünlere talep giderek artıyor. Geri dönüştürülmüş materyallerden yapılan tekstil ürünleri daha düşük emisyona sahip olduğundan, biz de dünyanın en büyük entegre polyester üreticisi olarak 2014’de sıfır karbon hedefiyle yola çıktık. Fabrika 2.0 olarak tanımladığımız, müşteri odaklı R|Elan markamızla sürdürülebilir modayı mümkün kılıyoruz. GreenGold kumaşımızın üretiminde de karbon ayak izini yüzde 30 azaltıyor, kullanılan suyun yüzde 90’ını geri dönüştürüyoruz. Kıvanç ve Reliance ortaklığının sürdürülebilir moda için mükemmel bir temel oluşturacağına inanıyoruz. Kıvanç Tekstil, Türk tekstil sektörünün 13. büyük ihracatçı firması. Avrupa ve Amerika giyim sektörüne hitap eden çok başarılı bir üretici. Bizim de Reliance olarak polyester sektöründeki 40 yıllık tecrübemiz önemli bir avantaj sağlayacak. Global markalar için birlikte güven sağlayacağız.”



