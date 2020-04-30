Petkim’in üretimini güçlendirdi

Yeni tip koronavirüs salgını, küresel ticareti olumsuz etkilerken pek çok üretici hammaddeye ulaşmada sıkıntı yaşıyor. Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin Ekim 2018’de resmi açılışını gerçekleştirdiği STAR Rafineri ise bu süreçte Petkim’e koruma kalkanı oldu. Hammadde olarak kullandığı ve geçmişte ithal etmek zorunda olduğu naftayı artık STAR Rafineri’den karşılayan Petkim; salgın sürecinde üretimini aksatmadan devam ettirerek, özellikle tıbbi malzeme hammaddesi üretiminde sektöre büyük katkı sağladı.

Türkiye’de reel sektörün tek bir noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri’nin kuruluş amaçlarından birinin Petkim’in hammadde ihtiyacını karşılamak olduğunu ifade eden SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, koronavirüs salgınının çeşitli sektörlerin üretim sürecinde büyük sıkıntılar yarattığını söyledi. Ülkelerin kendi içine kapanması nedeniyle pek çok sanayicinin hammadde tedarikinde zorlandığını ifade eden Mammadov şöyle devam etti: “İzmir Aliağa’da Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olan Petkim’in yanında inşa ettiğimiz STAR Rafineri’nin kuruluş felsefesinde, Petkim ile entegrasyon yatıyor. STAR Rafineri olmasaydı bu zorlu dönemde uluslararası tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklardan dolayı Petkim’in ana hammaddesi olan naftanın ithalat süreçlerinde de problem yaşanabilirdi. STAR Rafineri, Petkim için bir koruma kalkanı oluştururken, pek çok sektörde üretimin devamlılığına da olanak sağlamış oldu.”

‘MOTORİN ÜRETİMİMİZ DEVAM EDİYOR’

Yıllık 10 milyon tonluk ham petrol işleme kapasitesiyle Türkiye’nin işlenmiş petrol ürünleri ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayan STAR Rafineri’de koronavirüs salgını sürecinde değişen taleplere göre yeni bir üretim planlamasına gidildiğini kaydeden Mammadov, “Türkiye’nin bu dönemde ihtiyacı olan petrol ürünlerinin tedarik zincirinde kırılmalar yaşanmaması adına üretime devam ediyoruz. Bu süreçte talebi büyük ölçüde azaldığı için jet yakıtı üretimimizin tamamını motorine çevirdik. Salgın sonrasında yeniden jet yakıtı üretimine hızla dönebiliriz. İleri teknoloji ile donatılmış bir rafinerimiz olduğu için bu tür durumları tolere edebilecek operasyonel esnekliğimiz bulunuyor. Türkiye’de motorinin yüzde 40’ı ithal ediliyor. STAR Rafineri olarak yıllık 4,8 milyon ton motorin üretimimizle ülkemizin toplam motorin ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayabilecek kapasiteye sahibiz” diye konuştu.