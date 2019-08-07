153 adet yüksek verimli güneş paneli bulunan Petrol Ofisi bayisi Paşalılar Petrol’ün solar sistemi 42,075 kWp kurulu güçle, istasyonun tüm elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini karşılayacak.Yaklaşık 30 evin senelik elektrik ihtiyacını karşılaşabilecek kapasitedeki sistem ile yılda 180 ağaç kurtarılıyor ve 32 ton karbon salımı engelleniyor.



Petrol Ofisi’nden güneş enerjisi atağı!



Petrol Ofisi'nin ilk güneş enerjili istasyonu, Bodrum Ortakent'te düzenlenen törenle hizmete girdi. Petrol Ofisi bayisi Paşalılar Petrol'ün ve Mustafa Paşalı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, Petrol Ofisi yöneticileri, projenin uygulamasını yapan RM İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akıncı, Solarçatı CEO'su Utku Korkmaz, Solarçatı yöneticileri ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da katıldılar.



İstasyonun elektrik ihtiyacının %70'ini karşılıyor



Açılışı gerçekleştirilen Petrol Ofisi istasyonunda, 275 Watt'lık 153 adet yüksek verimli yerli üretim panel ve 2 adet invertör kullanılıyor. Toplam 42,075 kWp'lık kurulu güce sahip istasyonda, yıllık 70.266 kWh'lık elektrik üretilmesi bekleniyor. Kurulu sistem, istasyonun elektrik tüketiminin yaklaşık %70'ini karşılıyor. Petrol Ofisi istasyonunda kurulu solar sistem ile, 30 dairelik bir site ya da küçük bir sokağın tüketimine eşdeğer elektrik üretiliyor.



Özellikleri ile Türkiye'de de ilklere imza atıyor



Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan güneş enerjili istasyon, Petrol Ofisi'nin yanı sıra farklı özellikleri ile Türkiye'nin de bazı ilklerini oluşturuyor. Solar çatıya sahip Petrol Ofisi istasyonu, yeni yönetmelik kapsamında ön kabulü yapılarak, şebekeye elektrik sağlayan Türkiye'deki ilk akaryakıt istasyonu konumunda. Ayrıca yeni yönetmelik kapsamında aylık mahsuplaşma yapan Türkiye'deki ilk akaryakıt istasyonu olarak, gündüz ürettiği elektriği gece kullanabilme avantajına da sahip.